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الرياضة

10 مواهب شابة «الأكثر خبرة» في «أدنوك للمحترفين»

10 مواهب شابة «الأكثر خبرة» في «أدنوك للمحترفين»
17 يناير 2025 16:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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ينشط 10 من المواهب الشابة في «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن قائمة الأكثر اكتساباً للخبرة بعدد دقائق اللعب خلال الفترة الممتدة لعام كامل، وفق تقرير متخصص من المركز الدولي للدراسات الرياضية شمل اللاعبين من الفئة العمرية تحت 23 سنة، في أبرز الدوريات حول العالم، باستثناء الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
وبحسب التقرير الذي اعتمد على منح اللاعبين مؤشر خبرة من الدرجة 100 بحسب دقائق اللعب واكتساب الخبرات، يضم «دورينا» ريكيلمي «شباب الأهلي» بمؤشر أداء 79.8، وديفيد بيتروفيتش «الشارقة» 77.6، وبرينو ليموس «شباب الأهلي» 77.5، وماتياس بالاسيوس «العين» 77.2، ورينان «شباب الأهلي» 76.4، ومامادو كوليبالي «الجزيرة» 74.9، وريتشارد أكونور «الجزيرة» 74.2، وفينيسيوس ميلو «الجزيرة» 72، وسياكا «الوصل» 72، وفاكوندو «الوحدة» 71.3.
وجاء في صدارة التقرير الذي يقوم برصد المواهب المحتملة للعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في المستقبل، زينو ديباست مدافع سبورتينج لشبونة بمؤشر أداء 87.5، يليه ريان فلامينجو «أيندهوفون» 86.7، ومالك تيلمان «أيندهوفون» 86.2، وجيورجي سوداكوف «شاختار» 85.9، وألفارو كاريراس «بنفيكا» 85.8.

 

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