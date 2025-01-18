بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت أجواء الحماس في منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى في النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات، التي توافدت إلى مبادلة أرينا لتشجيع أبنائهم وبناتهم والاستمتاع بالأجواء التنافسية والأنشطة الترفيهية المصاحبة.

واستقطبت الجولة الأولى من البطولة في يومها الثاني مشاركة واسعة من فئة الناشئين تحت (14 و16) عاماً، والذين تنافسوا بفوة وحماس على البساط، وتحلوا بأعلى معايير الانضباط والمثابرة والإصرار لتحقيق الفوز.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الإستراتيجية في دائرة التمكين الحكومي، ويوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني، جاء نادي بني ياس في صدارة الترتيب، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال البرازيلي بيدرو داماسينو جونيور والد اللاعبة كاثارينا: «نحن عائلة نعشق الجوجيتسو، وأنا أعطيت وما زلت أعطي وقتي وجهدي للتدريب في تلك اللعبة في عدد من الأندية والأكاديميات في الإمارات منذ عام 2009، واليوم، أشعر بفخر كبير وأنا أرى ابنتي كاثارينا تحصد الميدالية الذهبية في فئة تحت 14 عامًا في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. هذه البطولة تمثل محطة استثنائية لصقل المواهب وتشكيل مستقبل هذه الرياضة وصناعة الأبطال. وأنا كمدرب وأب، هذا الإنجاز يعني لي الكثير».

وقالت ماجدة يحيى من الأردن، والدة اللاعبة مريم أبو هديب: «الجوجيتسو واحدة من أفضل الرياضات التي يمكن أن يختارها الأبناء، لما تقدمه من فوائد متعددة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، فهي تعزز الانضباط والثقة بالنفس والالتزام، إلى جانب تطوير القدرات البدنية والعقلية. بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل منصة رائعة لدعم المواهب، وتوفير مساحة للتعلم والنمو والتواصل بين الثقافات».

بدورها، قال مريم أبو هديب لاعبة نادي بني ياس «حزام أبيض»، والتي حققت برونزية وزن 44 كجم تحت 14 عاماً: «أنا سعيدة جداً بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، اختياري لرياضة الجوجيتسو كان لأنها رياضة غير عنيفة، وتساعد في تعزيز اللياقة البدنية والثقة بالنفس. فخورة بتمثيل نادي بني ياس، وهذا الإنجاز يجعلني أكثر إصراراً على الاستمرار والتطور لتحقيق المزيد من النجاحات».

وعبّر فهد سعود الظاهري لاعب نادي العين «حزام رمادي»، الذي حقّق ذهبية وزن 55 كجم تحت 16 عاماً عن اعتزازه بتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة، وقال إن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة في مسيرتي الرياضية، وتشكّل البطولة الغالية محطة أساسية لتمكين اللاعبين الناشئين من تطوير مهاراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفّر بيئة احترافية عالية المستوى تُحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا».