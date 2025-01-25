انطلاقة قوية لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات اليوم الأول من النسخة الأولى لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في «مبادلة أرينا بأبوظبي»، وتميزت بمشاركة واسعة من المواهب الناشئة التي تمثل مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهد اليوم الأول نزالات قوية لفئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12-13 عاماً)، والناشئين B (14-15 عاماً)، وتألق الناشئون في استعراض مهاراتهم وقدراتهم الفنية، وشهدت المدرجات تفاعلاً كبيراً مع النزالات الحماسية والمنافسات القوية، ما أسهم في تعزيز أجواء الإثارة والتشويق، خصوصاً في ظل تقارب المستويات والأداء.

وتختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات فئتي الكبار فوق 18 عاماً وفئة الشباب (A) الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً.

وقال محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «إطلاق البطولة للمرة الأولى، وإتاحة الفرصة أمام مشاركة الفئات كافة، تعكس حرص الاتحاد ومساعيه لتعزيز نمو وتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتشهد البطولة مشاركة فئة الأشبال D للمرة الأولي، ما يجسّد جهود الاتحاد في الكشف عن المواهب وصقلها في مرحلة مبكرة من مسيرتهم وإعدادهم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير من قبل لاعبي الأندية والأكاديميات على المشاركة، فضلاً عن التفاعل المتميز من الجماهير وتشجيعها المتواصل، ما يرسّخ مكانة هذه الرياضة، ويشكل محفّزاً للتميز والتطوّر المستدام لدى اللاعبين.

وقالت حسناء جابر، مدربة في أكاديمية أدما: «يسرنا أن نشارك في البطولة مع لاعبين ولاعبات في مختلف الفئات، وتشكل البطولة منصة مميزة تمنح المشاركين فرصة اختبار قدراتهم وخوض النزالات، والتعود على أجواء البطولات الاحترافية، لا سيما في ظل التنظيم المتميز، وحرصنا على الإعداد والتحضير الجيد للبطولة، حيث واظب اللاعبون على خوض ثلاث حصص تدريبية أسبوعياً».

وقالت مروى عبدالمنعم والدة اللاعب عبدالحميد دغينو، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائز بذهبية فئة الأشبال D: «عبدالحميد يحب ممارسة الرياضة للغاية، وبدأت رحلته مع الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة منذ 3 سنوات، ويتدرب بشغف ويسعى لحصد مراكز متقدمة، ونحرص على دعمه وتشجعيه؛ لأننا ندرك جيداً أهمية الرياضة وفوائدها، وما تمنحه للاعبين من قوة شخصية وثقة بالنفس، فضلاً عن فوائدها الصحية والبدنية».

ويقول ياسر جريش، والد اللاعب عمار من نادي دينتو دوجو في العين، والفائز بذهبية الناشئين C: «عمار يمارس الفنون القتالية المختلطة منذ 3 سنوات، ونحن هنا لدعمه وتشجيعه، والأجواء حماسية واللاعبون يقدمون أداءً متميزاً، وسعدنا كثيراً بفوزه وتحقيق الإنجاز، وإضافة ميدالية جديدة إلى رصيده، ونشكر اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على تنظيم البطولة، ونتطلع إلى المشاركة في بطولات أخرى لمواصلة الإنجازات واكتساب الخبرات».