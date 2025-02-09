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الرياضة

كريستيانو رونالدو يساوي 850 مليون دولار!

كريستيانو رونالدو يساوي 850 مليون دولار!
9 فبراير 2025 18:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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إذا كان كريستيانو رونالدو لا يزال يبحث عن هدفه رقم 1000، فإنه يواصل صنع التاريخ خارج الملعب، ووفقاً لدراسة أجراها معهد الإدارة والتسويق البرتغال، وصلت علامة CR7 التجارية إلى قيمة قياسية تبلغ 850 مليون يورو في عام 2025.
وبحسب الدراسة، فإن القيمة تأتي من خلال مزيج من 28 متغيراً موزعة على 6 أبعاد الدخل، والإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، والإنجازات، والتأثير الاجتماعي، وإلى كل هذا يضاف جزء من ملكية نادي النصر السعودي التي يملكها منذ تجديد عقده والذي ترتفع قيمته بشكل كبير.
ويقول فابيو وولف، الشريك الإداري لشركة وولف سبورتس: « رونالدو هو أكبر ظاهرة تسويقية في تاريخ كرة القدم العالمية، الموهبة، والكثير من التدريب والتكرار، والانضباط الاستثنائي، جنباً إلى جنب مع وضع صورة استراتيجية فريدة من نوعها»، بحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية.
فيما أضاف رينيه سالفيانو، الرئيس التنفيذي لشركة Heatmap والمتخصص في التسويق الرياضي: «رونالدو» رمز رياضي، ومرجع في عالم الترفيه، أعداد جمهوره ضخمة، وهذا يعود إلى مجموعة من العوامل، وأهمها أنه محترف للغاية في كل ما يفعله، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية بكل معنى الكلمة.
ويوضح إيفان مارتينيو، أستاذ التسويق الرياضي أن تأثير رونالدو، الذي بني من خلال سجلات مثيرة للإعجاب، يعبر عالم الأعمال ويصل إلى زوايا مختلفة من العالم، وينعكس لعلامة تجارية عالمية تلهم وتشكل سلوكيات في جميع أنحاء العالم».
وتشير مذكرة المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق، إلى أن رونالدو يكسب حالياً 200 مليون يورو سنوياً من النصر، إضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو في عقود إعلانية مع علامات تجارية عالمية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح البرتغالي الشخصية العامة الأكثر متابعة في العالم، بأكثر من مليار متابع على منصاته.
وقال تياجو فريتاس، مدير العمليات في شركة Roc Nation Sports في البرازيل: «رونالدو لم يعد يُنظر إليه واحداً من العلامات التجارية الشخصية العديدة للرياضيين، ولكن باعتباره العلامة التجارية، المرجع الوحيد بين لاعبي كرة القدم».
ومن الحقائق المهمة الأخرى التي قدمتها الدراسة أن «الدون» يولد في المتوسط ​​22.3 مليون مقالة صحفية سنوياً في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى 187 مليون عملية بحث سنوية أخرى على «جوجال»، كما تم ذكره في 4000 كتاب على «آمازون» ويظهر في 63000 مقال علمي.

الدوري السعودي
السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
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