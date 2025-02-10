«تحدي باها أبوظبي».. نجاح باهر للجولة الثالثة بمشاركة قياسية



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، منافسات الجولة الثالثة من الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وشهدت الجولة مشاركة قياسية بلغت 106 متسابقين من أكثر من 30 جنسية، بينهم 32 سائقاً إماراتياً.

وأسفرت النتائج عن تتويج السائق جوناثان هارت وملاحه علي ميرزا بالمركز الأول في فئة السيارات، بينما أحرز أليكس ماكينز لقب الفئة العامة للدراجات النارية، وفي فئة الكواد، تمكن عبدالعزيز أهلي من تحقيق المركز الأول، في حين توج جوناثان كلينشميديت بلقب فئة الـ (باغي).

وتوّج الفائزين في مختلف المراكز والفئات، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، والنقيب سالم مطر المنصوري، ممثل مديرية الشرطة في منطقة الظفرة، وحامد المزروعي وعوض المرر، ممثلا منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويهدف تحدي باها أبوظبي إلى تعزيز جهود تطوير المواهب الشابة في رياضة المحركات، كما أنه يوفر فرصة للمبتدئين للتنافس مع السائقين المحترفين على مستوى المنطقة، وقد بدأ التحدي كمبادرة رياضية مجتمعية تتماشى مع أهداف مجلس أبوظبي الرياضي، وسرعان ما جذب اهتمام السائقين المحترفين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الجولة منافسة قوية بمشاركة 61 متسابقاً في فئة الدراجات، و11 مركبة كواد، و11 سيارة، و23 باجي، حيث اجتاز المتسابقون مساراً صحراوياً بطول يتجاوز 100 كيلومتر، عبر الكثبان الرملية الناعمة والذهبية، في منطقة الظفرة.

من جانبه، أعرب طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة الثالثة، مشيراً إلى أن حجم المشاركة عكس النمو المتزايد لرياضة المحركات في المنطقة، مؤكداً التزام المجلس بتطوير مهارات السائقين المحليين وتحفيزهم للمشاركة في الفعاليات الدولية.

واختتم حديثه، قائلاً: «نحن سعداء برؤية هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف الجنسيات، ما يعزز من مكانة تحدي باها أبوظبي كحدث رياضي عالمي، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الجولة القادمة التي ستقام يوم 12 أبريل في العين».