«الكمبيوتر» يتوقع نتيجة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد، في «لقاء الدوافع» ضمن «الجولة الـ25» للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب كمبيوتر شبكة أوبتا العملاق، مالت الترشيحات لمصلحة توتنهام قليلاً، بنسبة فوز وصلت إلى 39.2%، وذلك بعد 10 آلاف عملية محاكاة، مقابل 36.3% لـ«الشياطين»، والتعادل 24.5%.

ولم يحقق توتنهام أي فوز في آخر سبع مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي (تعادلين و5 هزائم)، وهي أطول سلسلة له في المسابقة منذ ثماني مباريات، دون فوز من مارس إلى أكتوبر في 2008.

من ناحية أخرى، خسر «الشياطين الحمر» 2-0 على أرضه أمام كريستال بالاس في آخر مباراة بالدوري، قبل أن يتغلب بصعوبة على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، مستفيداً من هدف الفوز لهاري ماجواير في الوقت بدل الضائع.

تغلب توتنهام بالفعل على اليونايتد مرتين في جميع المسابقات هذا الموسم، 3-0 في الدوري الإنجليزي و4-3 في ربع نهائي كأس رابطة الأندية، ولم يهزم توتنهام فريق مانشستر يونايتد ثلاث مرات في موسم منذ 1989-1990، بينما كان آخر فريق هزم «الشياطين الحمر» ثلاث مرات في موسم هو تشيلسي 2012-2013، كما أن توتنهام لم يخسر في آخر أربع مباريات في «البريميرليج» أمام اليونايتد «الفوز مرتين والتعادل مثلهما».