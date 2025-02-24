ساندرز ولوب يتفوقان في المرحلة الثانية من رالي أبوظبي الصحراوي



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم منافسات (مرحلة أدنوك للتوزيع)، المرحلة الثانية من النسخة الـ 34 لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات ومجلس أبوظبي الرياضي، بعد أن قطع المتسابقون مسافة إجمالية قدرها 302 كلم، 228 كلم منها كمرحلة خاصة في الأجزاء الجنوبية المذهلة من واحة ليوا، في منطقة الظفرة.

وانطلقت المرحلة من مزيرعة، أكبر محاضر ليوا، والتي تحتضن قلاعًا تراثية رائعة، حيث واجه المتسابقون مسارات صعبة عبر السبخات المغبرّة (السهول الملحية) والمناطق الحصوية الوعرة، قبل أن يتجهوا نحو سلسلة من الكثبان الرملية الضخمة والخطيرة بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأسترالي دانيال ساندرز من فريق ريد بل كي تي إم بالمرحلة بأداء مريح، بعد أن أنهى المرحلة متقدمًا بفارق 3 دقائق و59 ثانية عن خوسيه إجناسيو كورنيخو من فريق هيرو موتورسبورتس، وأكثر من خمس دقائق عن أدريان فان بيفيرين من فريق مونستر إنرجي هوندا، أما توشا شيرينا، الذي تصدر المرحلة الأولى، فقد كان أول المنطلقين في الصباح الباكر، واضطر لفتح الطريق للمتسابقين الآخرين، مما سهل عليهم الملاحة، ونتيجة لذلك، أنهى الإسباني المرحلة في المركز السابع وتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام خلف المتصدر الجديد ساندرز وزميله في فريق ريد بل كي تي إم لوتشيانو بينافيديس.

وفي المقابل، لم تكن المرحلة سلسة للجميع، حيث اضطر بطل العالم روس برانش، إلى الانسحاب من السباق بعد تعرض دراجته هيرو 450 لمشكلة في القابض لم يتمكن من إصلاحها.

وفي فئة رالي 2 للدراجات النارية هيمن مايكل دوكيرتي من فريق إس آر جي موتورسبورت على المرحلة، محققًا فوزه الثالث منذ انطلاق السباق، واحتل زميله توبياس إيبيستر المركز الثاني بفارق 3 دقائق و37 ثانية، فيما جاء كونراد دابروفسكي من فريق دوست رالي في المركز الثالث.

وفي فئة السيارات، فاز سيباستيان لوب سائق فريق داسيا ساندرايدر وبطل العالم 9 مرات، بفارق دقيقة و37 ثانية عن زميله في الفريق ناصر العطية، لكن السائق القطري تلقى عقوبة في وقت لاحق أدت إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلف الفائز بالمرحلة الأولى لوكاس مورايز من فريق تويوتا جازو ريسينج، ويتقدم لوب الآن إلى الصدارة العامة، حيث يتأخر مورايز بفارق 41 ثانية فقط،، فيما يتأخر العطية بحوالي ثلاث دقائق.

وفي فئة تشالنجر، واصل فريق بي بي آر هيمنته، حيث فاز ياسر سعيدان بالمرحلة متقدمًا على زميليه دانية عقيل وباو نافارو، ليصل الفريق إلى منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في هذا الحدث.

وشهدت المرحلة أداءً قويًا لفريق ليوا الإماراتي، حيث أنهى منصور بالهلي ومساعده خالد الكندي السباق في المركز الثالث في فئة إس إس في، بينما جاء يحيى بالهلي من فريق آر إكس سبورت في مركز متقدم، يليه عاطف الزرعوني من فريق كوادي ريس ميدل إيست، ولا يزال منصور بالهلي يحتفظ بالمركز الثاني في الترتيب العام لهذه الفئة.

من ناحية أخرى، واجه المتسابق الإماراتي عبد العزيز أهلي خيبة أمل كبيرة، حيث أوقفته مشكلة تقنية في منتصف المرحلة، مما تسبب في فقدانه أي فرصة للمنافسة على اللقب، وذهب الفوز في فئة كوادز إلى أنتاناس كانوبكيناس من ليتوانيا.

من جانبه، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «فخورون بالمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي للمرة التاسعة والعشرين، فتزويد هذا الحدث المذهل بالطاقة يمثل تحديًا كبيرًا لنا، وفي الوقت نفسه شرف لنا، فنحن متواجدون في كل مرحلة من هذا الحدث، نوفر الوقود للمتسابقين وللعديد من الطائرات المروحية التي تتابع السباق لضمان سلامة السائقين والدراجين، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم رالي أبوظبي الصحراوي في المستقبل، ونتطلع إلى المزيد كشريك رئيسي في هذا الحدث العالمي المرموق».

من جانبه، قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «شهدنا يومًا آخر من التضاريس الصعبة والظروف القاسية، وشهدنا مرة أخرى بعض العروض الرائعة، وأود أن أشكر أدنوك للتوزيع على دعمها الثابت لنا، فهذه هي السنة التاسعة والعشرون لشراكتنا، وخلال هذه السنوات شهدنا تطورات مذهلة في التكنولوجيا والكفاءة، إذ إن تزويد المتسابقين والمركبات الداعمة، بما في ذلك الطائرات المروحية، بالطاقة في مثل هذه الظروف القاسية ليس بالمهمة السهلة، ولكن أدنوك للتوزيع تنفذها بسلاسة كل عام، نحن فخورون بشراكتهم معنا في هذا الرالي العريق».



المرحلة الثالثة

تنطلق يوم غد المرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي (مرحلة أي آند)، التي تُعد واحدة من أكثر مراحل تحدي صحراء أبوظبي 2025 صعوبة، حيث يتوجه المتسابقون إلى منطقة القوع، المعروفة بأنها إحدى أكثر المناطق ظلمة في الإمارات، وخلال اليومين المقبلين، ستتحول المنطقة، المعروفة باسم «بقعة درب التبانة»، إلى مخيم ماراثوني، الذي سيشمل السيارات بالإضافة إلى الدراجات النارية لأول مرة في تاريخ الرالي، وسيتعين على السائقين والدراجين الاعتماد على مهاراتهم وحدها، حيث سيتم حرمانهم من أي مساعدة ميكانيكية خارجية أو قطع غيار، مما يجعل هذه المرحلة اختبارًا حقيقيًا لقوة التحمل.