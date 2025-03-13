قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 17 مارس



الرياض (د ب أ)



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور يوم الاثنين 17 مارس، حيث ستجرى قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025 وتحدد القرعة مسار المنافسة من دور الثمانية وصولاً إلى النهائي المنتظر، في المباريات السبع بنظام التجمع، والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو المقبلين.

وللمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، سوف تشهد البطولة مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في دور الثمانية، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الأندية، مما يَعد بمواجهات قوية ومثيرة بين أقوى الأندية في القارة.

وسيتولى نجم الكرة السعودية السابق، حمد المنتشري، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 مع نادي الاتحاد، دور المساعدة في سحب القرعة، ليضيف المزيد من الأهمية إلى الحدث.

وتأهلت ثمانية فرق إلى دور الثمانية بعد انتهاء منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء، حيث حجزت أندية الهلال السعودي، الأهلي السعودي، النصر السعودي، والسد القطري مقاعدها عن منطقة الغرب، في حين تأهلت أندية يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وكاواساكي فرونتال الياباني، جوانجو الكوري الجنوبي، وبوريرام يونايتد التايلاندي عن منطقة الشرق. ويطمح الهلال، بطل نسختي 2019 و2021، والسد، بطل 2011، إلى استعادة أمجادهما القارية، بينما يسعى الأهلي السعودي (وصيف 2012) ويوكوهاما إف مارينوس (وصيف 2023 -2024) إلى تحقيق اللقب الأول لهما.

من جانبه، نجح جوانجو في بلوغ دور الثمانية في ظهوره الأول على الساحة القارية، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ فيسيل كوبي الياباني عام 2020.

وسيتم توزيع الأندية الثمانية على ثمانية مراكز من (إيه 1 إلى إيه 4 ومن بي 1 إلى بي 4) لضمان مواجهات بين أندية الشرق والغرب، وسيتم تقسيم الأندية إلى مستويين وفقاً للمنطقة الجغرافية، وسيكون الهلال الفريق الأعلى تصنيفاً في منطقة الغرب، بينما يتصدر يوكوهاما إف مارينوس تصنيف فرق الشرق، وذلك بناء على نتائج مرحلة الدوري.

بحسب المادة 3و8 من لوائح البطولة، فإن الهلال، باعتباره صاحب أفضل سجل نتائج، سيكون المصنّف الأول في القرعة، ويشغل المركز إيه 1 لخوض المباراة الأولى في دور الثمانية، بينما سيتم وضع يوكوهاما مارينوس في المركز إيه 3، وسيتم بعد ذلك سحب الفرق الثلاثة المتبقية من غرب آسيا لتوزيعها على المراكز إيه 2 وبي 3 وبي 4 ثم يتم سحب الفرق الثلاثة من شرق آسيا لتحديد مراكزها في بي 1 وبي 2 وأي 4.

وتقام مباريات دور الثمانية من 25 إلى 27 أبريل، على أن تجري مباراتا الدور قبل النهائي 29 و30 منذ ذات الشهر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو 2025، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث سيكون اللقب القاري على المحك إلى جانب جائزة مالية قياسية تبلغ 12 مليون دولار على الأقل.