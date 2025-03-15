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الرياضة

الوصل يتمسك بالفرصة قبل الأخيرة أمام الجزيرة لـ «إنقاذ الموسم»

الوصل يتمسك بالفرصة قبل الأخيرة أمام الجزيرة لـ «إنقاذ الموسم»
15 مارس 2025 15:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يضع الصربي ميلوش مدرب الوصل اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي يخوض بها المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة، في ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، يوم الاثنين، على استاد زعبيل.
ويسعى ميلوش لمحاولة إعادة الفريق إلى طريق النتائج الإيجابية والانتصارات، بعد اهتزاز مساره في «دوري أدنوك للمحترفين»، لدرجة أنه خرج من سباق الدفاع عن اللقب، وتراجع المستوى في المواجهات الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة، ووداع البطولة من دور الـ16 أمام السد القطري.
ويملك «الإمبراطور» فرصتين لـ «إنقاذ الموسم»، الأولى بمواجهة الجزيرة ذهاباً وعودة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والثانية بلقاء شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ويحاول الوصل تعويض ما فاته في موسم يشهد ضبابية الرؤية بالنسبة للفريق، ما أغضب جماهير، في ظل تراجع أداء بعض اللاعبين وعدم إبرام صفقات متميزة باستثناء جواو بيدرو المهاجم البرازيلي الذي يقدم مستويات لافتة في مباريات، ويغيب عن أخرى.
ويسعى الوصل لكسر «العقدة» في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث لم يسبق أن تُوج باللقب منذ النسخة الأولى منه موسم 2008-2009، وخاض «الأصفر» 115 مباراة في مسيرته بالبطولة منذ نسختها الأولى، وحقق 52 فوزاً، والتعادل 24 مرة والخسارة في 39 مباراة، وسجل الفريق 182 هدفاً، بينما أستقبل 172 هدفاً.
ويعد الوصل الوحيد بين باقي أطراف «مربع ذهب» البطولة «الجزيرة، الشارقة، شباب الأهلي» الذي لم يُتوج باللقب.
وعقد الصربي ميلوش اجتماعاً في لاعبي الفريق، وطالبهم بالقتال داخل الملعب من أجل مصالحة الجماهير، وتعويض الوداع المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة، وضياع فرصة بلوغ نصف نهائي البطولة، ويسعى الجهاز الفني للدفع بالعناصر الأكثر جاهزية، لاسيما بعد الحصول على الراحة اللازمة منذ مباراة الفريق أمام السد الأسبوع الماضي.

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دوري أبطال آسيا للنخبة
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