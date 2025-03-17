الوصل يقتنص الفوز أمام الجزيرة في «الدقيقة 90»

معتصم عبدالله (دبي)

اقتنص الوصل فوزاً ثميناً أمام ضيفه الجزيرة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل نيكولاس خيمينيز الهدف الوحيد في الدقيقة 90، ليمنح «الأصفر» أفضلية قبل مواجهة الإياب الحاسمة والمقررة السبت المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ومثلت المباراة المواجهة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين في الأدوار الإقصائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والـ 13 بشكل عام في البطولة، حيث حقق الوصل الفوز في 4 مباريات، مقابل 6 للجزيرة، والتعادل في 3 مباريات.

وخاض الفريقان المواجهة في غياب أبرز اللاعبين الدوليين، حيث غاب عن الوصل لاعبو «الأبيض» فابيو ليما، طحنون الزعابي، جوناتاس سانتوس، كايو كانيدو، والدولي الكوري الجنوبي سيونج هيون، إضافة إلى الثنائي خالد السناني وسفيان بوفتيني بداعي الإصابة، فيما افتقد الجزيرة خدمات لاعبيه علي خصيف، محمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان، عبدالله رمضان، وبرونو أوليفيرا.

ومالت كفة الأفضلية في الشوط الأول للجزيرة والذي كان قريباً من افتتاح التسجيل من رأسية فينيسوس ميلو في الدقيقة 10 قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

في المقابل، لاحت الفرصة الأبرز للوصل من تسديدة القائد علي صالح من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس ليكوفيتش.

وحاول الجزيرة الرد بفرصة مهدرة جديدة من كرة مرتدة من دفاع «الأصفر» تابعها المصري محمد النني بتسديدة مرت قريبة من مرمى الحارس محمد علي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني نجح الوصل في اقتناص هدف الفوز الثمين بواسطة نيكولاس خيمينيز والذي استغل كرة مرتدة من الحارس ليكملها في الشباك، ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 90.