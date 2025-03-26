الدوخي: مفاجآت جديدة في النسخة الـ 11 من طواف الشارقة الدولي



علي معالي (الشارقة)



أكد الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، مدير طواف الشارقة الدولي، أن النسخة رقم 11 من الطواف سوف تشهد طفرة جديدة بعد التألق الكبير الذي شهده الطواف، خاصة بعد النسخة العاشرة، مشيراً إلى أن التجهيز للجولة الـ 11 سوف يبدأ يونيو المقبل بالجوانب الفنية، حتى موعد انطلاق الحدث نفسه في يناير 2026.

قال ياسر عمر الدوخي: «هناك مفاجآت ومراحل جديدة تنتظرنا في النسخة المقبلة من خلال المعالم الجديدة في إمارة الشارقة، وننتظر أماكن ستكون بمثابة نقطة انطلاقة مهمة، وذلك باعتبار الطواف واحداً من وسائل الترويج السياحي المهم للإمارة».

وأضاف: «هناك مشاريع جديدة سيتم التركيز عليها، لتكون في قلب الحدث العالمي الكبير الذي أصبح منارة رياضية وسياحية مهمة في ظل الإقبال العالمي الكبير من المشاركين».

جاءت تصريحات الدكتور ياسر عمر الدوخي، خلال احتفال مجلس الشارقة الرياضي بنادي الشارقة للجولف والرماية بشركاء النجاح في تنظيم النسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي العاشر، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في يناير الماضي.

حضر الحفل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وعدد كبير من ممثلي الجهات الراعية والداعمة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأشاد عيسى هلال، في كلمته، بحفل التكريم بالنجاح الذي تحقق، وبالرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة والجهات المساهمة في الرعاية والتنظيم، وتحدث عبد الملك جاني باسم اللجنة المنظمة، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق يرجع للتنسيق الرائع في تقديم الخدمات والتسهيلات المطلوبة من كل الجهات، وقال: «إن الطواف عزز ريادة الإمارة وسمعتها الدولية في التنظيم والضيافة».

وشمل التكريم رعاة قمصان الطواف وهم: القيادة العامة لشرطة الشارقة «القميص الأصفر»، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي «القميص الأخضر»، وبلدية الشارقة «القميص الأحمر»، وقناة الشارقة الرياضية «القميص الأبيض»، كما شمل الجهات الداعمة والمساهمة، وهي: اتحاد الدراجات، مصرف الشارقة الإسلامي، أجمل مكان للتطوير العقاري، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشارقة لإدارة الأصول، دائرة شؤون الضواحي والقرى، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، هيئة الشارقة للطرق والمواصلات، جمعية الشارقة التعاونية، شركة بيئة، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المدينة الجامعية بالشارقة، شركة أراد، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بيرفيج للضيافة، جامعة الذيد، الجامعة الأميركية بالشارقة، وبلديات المدام، مليحة، الحمرية، خورفكان، البطائح، كلباء، الذيد، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إدارة جناح الجو، شرطة أم القيوين، والفجيرة، معهد الشارقة للتراث، مستشفى ان ام سي، مستشفى زليخة، مجموعة الشارقة للتجزئة، مركز ميجا مول، فندق هوليداى ان، وأندية كلباء والحمرية والذيد والشارقة لسباقات الهجن والشارقة الدولي للرياضات البحرية ومليحة وخورفكان والشارقة للصقارين والشارقة للسيارات القديمة.