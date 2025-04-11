تذاكر الدرجة الثانية هدية لجماهير الشارقة أمام التعاون



علي معالي (أبوظبي)



قرر مجلس إدارة نادي الشارقة شراء تذاكر الدرجة الثانية، لتكون هدية إلى جماهير «الملك» في مباراة التعاون السعودي، ضمن إياب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، والتي تُقام في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الشارقة.

ويأتي القرار تجسيداً لوفاء النادي لجماهيره الذين يعتبرون دائماً السند الحقيقي والداعم الأول للفريق في مختلف المحافل، حيث أكدت الإدارة أن الدعم جزء بسيط من رد الجميل للجماهير الذين لا يتخلون عن ناديهم محلياً وخارجياً وفي كل الظروف.

ويتم توزيع التذاكر مجاناً على الجمهور الأحد والاثنين في متاجر النادي بمقر النادي وسيتي سنتر الزاهية بالإضافة إلى يوم المباراة من خلال أكشاك التذاكر ببوابات الاستاد عند فتحها في الساعة السادسة مساءً، ضمن تنظيم يضمن سهولة التوزيع ووصولها إلى مستحقيها.

ويواصل الشارقة ترسيخ العلاقة القوية التي تربطه بجماهيره، مؤمناً بأنهم شريك النجاح الحقيقي، وصوت الفريق في المدرجات.