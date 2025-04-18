الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوزبكستان ترافق السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين

أوزبكستان ترافق السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين
18 ابريل 2025 10:43

 
الطائف (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مريم كريم تحصد «ذهبية تاريخية» في «آسيوية القوى»
«المفاجأة المدوية» تشعل «سباق اللقب» في السعودية


تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، عقب فوزه الكبير 3-صفر على كوريا الشمالية، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في السعودية.
وافتتح صدر الدين حسنوف التسجيل لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 31، فيما أضاف جمشيدبيك رستموف وأبوبكر شكروللاييف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و65 على الترتيب.
وأكمل منتخب كوريا الشمالية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط كانج ميونج-بوم في الدقيقة 40 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وضرب منتخب أوزبكستان موعداً في المباراة النهائية مع المنتخب السعودي، الذي تغلب على منتخب كوريا الجنوبية 3-1 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

كأس آسيا للناشئين
السعودية
أوزبكستان
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «غرب آسيا»
الرياضة
انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «غرب آسيا»
اليوم 14:00
«البريميرليج» يستعيد «الظهور اللافت» في نصف نهائي بطولات أوروبا!
الرياضة
«البريميرليج» يستعيد «الظهور اللافت» في نصف نهائي بطولات أوروبا!
اليوم 13:56
رحيل جمعة اللامي بعد مسيرة إبداعية حافلة بالعطاء
التعليم والمعرفة
رحيل جمعة اللامي بعد مسيرة إبداعية حافلة بالعطاء
اليوم 13:43
«الذكاء الاصطناعي» يحل أزمة ريال مدريد!
الرياضة
«الذكاء الاصطناعي» يحل أزمة ريال مدريد!
اليوم 13:43
المغرب ترفع علم الإمارات احتفاءً بالشارقة ضيف شرف «معرض الرباط الدولي للكتاب» 2025
علوم الدار
المغرب ترفع علم الإمارات احتفاءً بالشارقة ضيف شرف «معرض الرباط الدولي للكتاب» 2025
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©