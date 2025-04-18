أوزبكستان ترافق السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين



الطائف (د ب أ)



تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، عقب فوزه الكبير 3-صفر على كوريا الشمالية، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في السعودية.

وافتتح صدر الدين حسنوف التسجيل لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 31، فيما أضاف جمشيدبيك رستموف وأبوبكر شكروللاييف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و65 على الترتيب.

وأكمل منتخب كوريا الشمالية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط كانج ميونج-بوم في الدقيقة 40 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وضرب منتخب أوزبكستان موعداً في المباراة النهائية مع المنتخب السعودي، الذي تغلب على منتخب كوريا الجنوبية 3-1 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.