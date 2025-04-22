في غياب رونالدو.. النصر يعبر ضمك بـ «فوز درامي»!

أبها (د ب أ)



حقق فريق النصر فوزاً مثيراً خارج ملعبه أمام مضيفه ضمك بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ 29 بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتغير سيناريو اللقاء أكثر من مرة، حيث تقدم ضمك بهدف رمزي صولان في الدقيقة 18، ورد النصر بهدف المدافع الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل.

وفي الشوط الثاني تقدم النصر بهدف علي الحسن في الدقيقة 70، ولكن ضمك صحح أوضاعه بهدف ثانٍ أحرزه اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 73.

وانتزع النصر نقاط المباراة بهدف قاتل سجله سلطان الغنام في الدقيقة 94، ليحقق الضيوف فوزاً درامياً.

ورفع النصر رصيده إلى 60 نقطة ويعزز تواجده في المركز الثالث، ليتجاوز كبوة الخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية.

أما ضمك فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر بهدفين سجلهما النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ضمن منافسات الجولة 12 في يوم 29 نوفمبر الماضي. ولكن النصر خاض مباراة اليوم من دون رونالدو هداف الدوري السعودي برصيد 23 هدفاً، بقرار من المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لإراحة المهاجم البرتغالي المخضرم استعداداً لمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني، يوم السبت المقبل، في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة.

كما غاب أيضاً المهاجم السنغالي ساديو ماني بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، ورغم هذه الغيابات المؤثرة، واصل النصر تفوقه الكاسح على ضمك في 12 مباراة بين الفريقين في الدوري، محققاً فوزه التاسع مقابل تعادلين وفوز وحيد لضمك في عام 2021.