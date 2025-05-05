المدرب الأسطوري يوب هاينكس ينتقد كرة القدم الحديثة



مونشنجلادباخ (د ب أ)

انتقد النجم الألماني الدولي السابق يوب هاينكس، كرة القدم الحديثة في حوار مع مجلة «كيكر» بمناسبة عيد ميلاده الـ 80 وقال مدرب ريال مدريد الإسباني السابق: «هناك الكثير من المباريات والمستهلكين، لكن تلك هي طريقة سير الأمور، اللاعبين يجنون أموالاً طائلة والأندية كذلك».

وأوضح هاينكس، الذي يرغب في الاحتفال بعيد ميلاده مع المقربين منه بسلام، أنه ينتقي بعناية المباريات التي يشاهدها عبر التلفاز قائلاً: «كرة القدم أصبحت سلعة. التلفزيون هو من يحدد مواعيد انطلاق المباريات».

وقال هاينكس: «لقد تراجع الاهتمام الكبير بكرة القدم، أتابع بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ وأتلتيك بلباو وريال مدريد وبرشلونة والكرة الإسبانية عموماً بالإضافة إلى بعض المباريات في إنجلترا وفرنسا، أنا شخص انتقائي أشاهد المباريات الكبيرة، لكن في بعض الأحيان أفضل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بدلاً من متابعة الدوري الألماني».

وكان هاينكس أحد اللاعبين المشهورين في الكرة الألمانية لعقود، كما أنه حقق نجاحاً كبيراً خارجها، وفاز كلاعب بكأس أمم أوروبا عام 1972 وبعد ذلك بعامين فاز بكأس العالم، بالإضافة للفوز بلقب الدوري الألماني أربع مرات مع بوروسيا مونشنجلادباخ في فترة السبعينات.

وخلال فترة تدريبه لريال مدريد، فاز بدوري أبطال أوروبا عام 1998 وقاد بايرن ميونخ للفوز بلقب الدوري أربع مرات وكذلك الثلاثية الأولى في تاريخ النادي عام 2013 وقال هاينكس إنه يبلي بلاء حسناً بالنظر إلى عمره، حيث إنه يمارس الرياضة وقال: «الكثير من الناس يرتكبون خطأ بالراحة المفرطة حينما يتقدمون في العمر، ويعتقدون الراحة هي الشيء الأهم في الوقت الحالي، يجب عليك أن تظل نشيطاً، الجسم مثل محرك السيارة يجب عليك دائما أن تضع له الزيت».