قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



حجز إنتر ميلان وباريس سان جيرمان مكانهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، في ميونيخ، 31 مايو الحالي، وتفوق إنتر ميلان على برشلونة في نصف النهائي في مواجهة ملحمية انتهت 7-6 في مجموع المباراتين، وفي طرف نصف النهائي الآخر، تخطى باريس سان جيرمان نظيره أرسنال بنتيجة إجمالية 3-1، ويُعدّ التألق في المباريات الحاسمة سمة اللاعبين الاستثنائيين، ولكن من هم النجوم الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-1993 المسمى الجديد للبطولة؟

ليس من المستغرب أن يكون كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفاً، وسجل 13 هدفاً في 21 مباراة في نصف النهائي مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أما كريم بنزيمة، فهو ثالث أكثر لاعب مشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برصيد 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ويحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ومن اللافت للنظر أن 4 من هذه الأهداف جاءت في مباراة واحدة مع بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في عام 2013 ، وسجل ليونيل ميسي 6 أهداف في نصف النهائي مع برشلونة محتلاً المركز الرابع، وفي المركز الخامس يأتي الفنلندي ياري ليتمانن، وأليساندرو ديل بييرو بالتساوي برصيد 5 أهداف.