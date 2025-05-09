الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»

قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
9 مايو 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تفاصيل الاتفاق مع تشابي ألونسو لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد
«نهائي إنجليزي» في «يوروبا ليج»


حجز إنتر ميلان وباريس سان جيرمان مكانهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، في ميونيخ، 31 مايو الحالي، وتفوق إنتر ميلان على برشلونة في نصف النهائي في مواجهة ملحمية انتهت 7-6 في مجموع المباراتين، وفي طرف نصف النهائي الآخر، تخطى باريس سان جيرمان نظيره أرسنال بنتيجة إجمالية 3-1، ويُعدّ التألق في المباريات الحاسمة سمة اللاعبين الاستثنائيين، ولكن من هم النجوم الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-1993 المسمى الجديد للبطولة؟
ليس من المستغرب أن يكون كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفاً، وسجل 13 هدفاً في 21 مباراة في نصف النهائي مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أما كريم بنزيمة، فهو ثالث أكثر لاعب مشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برصيد 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف.
ويحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ومن اللافت للنظر أن 4 من هذه الأهداف جاءت في مباراة واحدة مع بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في عام 2013 ، وسجل ليونيل ميسي 6 أهداف في نصف النهائي مع برشلونة محتلاً المركز الرابع، وفي المركز الخامس يأتي الفنلندي ياري ليتمانن، وأليساندرو ديل بييرو بالتساوي برصيد 5 أهداف.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر
برشلونة
أرسنال
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
كريم بنزيمة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
علوم الدار
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
اليوم 14:42
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
الرياضة
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
اليوم 14:35
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
الرياضة
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
اليوم 14:32
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©