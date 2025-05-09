«آسيوية الأساتذة» تدشن «الشطرنج الخاطف»



العين (وام)



تنطلق يوم السبت منافسات الشطرنج الخاطف في بطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات، لفئة الأساتذة، في القاعة المخصصة للفعاليات بفندق «دانات العين».

وتقام البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2025، من 9 جولات بالنظام السويسري حتى 16 مايو الحالي، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكدت عائشة الزرعوني، إدارية منتخبنا الوطني، أن البطولة فرصة لزيادة تمثيل الإمارات في كأس العالم 2025، بعد تأهل الأستاذة الدولية روضة عيسى السركال إلى النهائيات، إثر تتويجها بلقب بطولة العرب 2024، كما أنها فرصة لتحسين مستوى التصنيف لعناصر المنتخب، والاستفادة من مشاركة نخبة الأساتذة على مستوى القارة، مثل الهندي نيهال سارين «تصنيف 2693 نقطة»، والإيراني أمين طبطبائي «2670 نقطة»، والأوزبكي نوديربيك ياكوبوف «2665 نقطة».

وأوضحت أن الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن «2631 نقطة»، والمصنف السابع آسيوياً من ضمن المرشحين للتأهل، بفضل قدراته المميزة، وخبراته الكبيرة في البطولات العالمية، وسجله الحافل بالإنجازات خلال السنوات الماضية.