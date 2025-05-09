الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آسيوية الأساتذة» تدشن «الشطرنج الخاطف»

«آسيوية الأساتذة» تدشن «الشطرنج الخاطف»
9 مايو 2025 21:43

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد» ويطّلع على مستجدات مشروع السكك الحديدية الوطنية


تنطلق يوم السبت منافسات الشطرنج الخاطف في بطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات، لفئة الأساتذة، في القاعة المخصصة للفعاليات بفندق «دانات العين».
وتقام البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2025، من 9 جولات بالنظام السويسري حتى 16 مايو الحالي، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكدت عائشة الزرعوني، إدارية منتخبنا الوطني، أن البطولة فرصة لزيادة تمثيل الإمارات في كأس العالم 2025، بعد تأهل الأستاذة الدولية روضة عيسى السركال إلى النهائيات، إثر تتويجها بلقب بطولة العرب 2024، كما أنها فرصة لتحسين مستوى التصنيف لعناصر المنتخب، والاستفادة من مشاركة نخبة الأساتذة على مستوى القارة، مثل الهندي نيهال سارين «تصنيف 2693 نقطة»، والإيراني أمين طبطبائي «2670 نقطة»، والأوزبكي نوديربيك ياكوبوف «2665 نقطة».
وأوضحت أن الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن «2631 نقطة»، والمصنف السابع آسيوياً من ضمن المرشحين للتأهل، بفضل قدراته المميزة، وخبراته الكبيرة في البطولات العالمية، وسجله الحافل بالإنجازات خلال السنوات الماضية.

الإمارات
العين
الشطرنج
آخر الأخبار
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
علوم الدار
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
اليوم 14:42
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
نهيان بن زايد يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة لكرة القدم
علوم الدار
نهيان بن زايد يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة لكرة القدم
اليوم 23:06
ميناء لشحن الحاويات في ولاية كاليفورنيا الأميركية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي سيرفع دعوى ضد الرسوم الجمركية الأميركية
اليوم 22:59
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات المدنيين جراء مجزرة في نيجيريا
اليوم 22:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©