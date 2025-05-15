مانشستر سيتي يعثر على بديل دي بروين

معتز الشامي (أبوظبي)

مع بدء تنفيذ مخطط إعادة بناد مانشستر سيتي يستهدف الفريق تحديد البديل المناسب لكيفن دي بروين وهي المهمة التي تبدو صعبة. واستقر سيتي الهولندي تيجاني رايندرز كهدف أول في خط الوسط هذا الصيف.وأنفق السيتي 218 مليون يورو على 5 لاعبين جدد، حيث كان انضمام عمر مرموش مقابل 75 مليون يورو سادس أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات الشتوية، ومع رحيل دي بروين واحتمال رحيل إلكاي جوندوجان أيضا، يحتاج سيتي إلى تعزيزات في خط الوسط، ليبرز اسم رايندرز كأبرز المرشحين، وفق صحيفة التلجراف، حيث يقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أفضل موسم في مسيرته، رغم معاناة ميلان في الدوري، لكن العملاق الإيطالي يرغب في الحصول على مبلغ قياسي لبيع اللاعب هذا الصيف. ووُلد رايندرز في هولندا، وينحدر من عائلة كروية عريقة، فوالده، مارتن، لعب في الدوري الهولندي الممتاز، وشقيقه (إليانو)، مرتبط حالياً بعقد مع نادي بي إي سي زفوله، ويلعب دولياً مع منتخب إندونيسيا، ونشأ لاعب خط الوسط في هولندا مع أندية، آر كي سي فالفيك، وبي إي سي زفوله، وألكمار، قبل أن ينتقل إلى ميلان مقابل 20.5 مليون يورو في عام 2023، وقدم مع الفريق الإيطالي في موسمه الأول أداءً رائعاً في إيطاليا، حيث شارك في 50 مباراة في جميع المسابقات بفضل قدرته على اللعب كلاعب وسط من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء، أو كلاعب ارتكاز، سجل رايندرز 15 هدفًا و5 تمريرات حاسمة لميلان هذا الموسم، وهو رقم يفوق أي لاعب وسط آخر في أحد أندية الدوري الخمسة الكبرى. ويعد رايندرز حاليًا ثاني أغلى لاعب في ميلان بقيمة 50 مليون يورو، وقد زادت قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو خلال العام الماضي. كما يُعد اللاعب الهولندي الدولي ثامن أغلى لاعب في إيطاليا، وقد ترددت أنباء واسعة النطاق عن رغبة ميلان في الحصول على مبلغ قياسي للنادي لبيع رايندرز هذا الصيف، رغم توقيعه عقداً جديداً حتى عام 2030 مؤخراً.