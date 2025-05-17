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الرياضة

مانشستر سيتي.. «الأفضلية 53%» أمام كريستال بالاس

مانشستر سيتي.. «الأفضلية 53%» أمام كريستال بالاس
17 مايو 2025 12:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشرة، اليوم السبت، عندما يواجه كريستال بالاس، على ملعب ويمبلي، وعانى «السيتيزن» من خيبة أمل في نهائي العام الماضي، بعد خسارته أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد، لكنه انتصر على جاره في نهائي 2022-2023، وكان تتويجه السابع في البطولة الكبرى، ومن المتوقع فوزه الثامن على كريستال بالاس، الفريق الأقل حظاً.
ويمكن أن يصبح بيب جوارديولا ثاني مدرب يفوز بكلتا البطولتين المحليتين الرئيسيتين في إنجلترا 3 مرات أو أكثر بعد أليكس فيرجسون «كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، والدوري 4 مرات»، وبالنسبة لـ كريستال بالاس، سيكون الفوز بمثابة مكافأة لسنوات من التوظيف الذكي والتخطيط الدقيق تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة ستيف باريش، الذي أنقذ النادي من التصفية المحتملة عام 2010، عندما كان يكافح من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى.
وحقق مانشستر سيتي سلسلة قوية في الآونة الأخيرة، بـ 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ولكنه فشل في الفوز أو التسجيل ضد ساوثهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، فيما أصبح كريستال بالاس الآن بلا هزيمة في 5 مباريات، رغم مواجهة منافسين أقوياء مثل بورنموث، وأرسنال، وأستون فيلا، ونوتنجهام، وتوتنهام.
وتختلف حظوظ الناديين بشكل كبير في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز السيتي بهذه المسابقة 7 مرات، في حين أن الفوز باللقب الثامن يجعله يتأخر فقط عن أرسنال «14»، ومانشستر يونايتد «13» في إجمالي ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي. 
ومن ناحية أخرى، لم يفز كريستال بالاس بالبطولة، وبعد خسارته أمام مانشستر يونايتد عامي 1990 و2016، أصبح واحداً من 4 أندية تنافست في النهائي مرتين دون رفع الكأس على الإطلاق، إلى جانب كوينز بارك وبرمنجهام سيتي وواتفورد.
فاز السيتي في آخر 3 مواجهات جمعته بكريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة إجمالية بلغت 18-4، وكان آخر لقاء في الدور الرابع لموسم 2016-2017، حيث تفوق «السيتيزن» 3-0 على ملعب سيلهرست بارك.
ولم يُهزم «مان سيتي» في آخر 7 مواجهات له مع كريستال بالاس في جميع المسابقات «فاز 4 وتعادل 3»، منذ خسارته 2-0 في الدوري الإنجليزي في أكتوبر 2021. وعاد من تأخره بهدفين ليهزم كريستال بالاس 5-2 في آخر لقاء جمع الفريقين.
توقعت شبكة «أوبتا» العالتمية، فوز السيتي بنسبة 52.5%، وفوز كريستال بالاس من دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح بنسبة 24.3%، في حين بلغت فرصة التعادل 23.2%.

 

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
ويمبلي
بيب جوارديولا
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