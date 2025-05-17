إلفيرسبيرج يملك فرصة «الصعود السريع» إلى «البوندسليجا»



برلين (د ب أ)



يملك نادي إلفيرسبيرج فرصة لإنهاء صعوده السريع والملحوظ، عبر دوريات كرة القدم الألمانية، بالصعود إلى الدوري الألماني (البوندسليجا)، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من اللعب في الدرجة الرابعة.

ويحتل إلفيرسبيرج المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية، ويضمن التأهل لملحق الصعود والهبوط، أمام صاحب المركز الثالث من القاع بالبوندسليجا، إذا فاز في الجولة الأخيرة على شالكه يوم الأحد.

وهناك إمكانية للتأهل المباشر، إذا فاز إليفرسبيرج وخسر كولن، صاحب المركز الثاني، أمام كايزرسلاوترن.

ويمكن أن يصبح إليفرسبيرج، أول فريق يشارك في البوندسليجا من ولاية سارلاند، في آخر 32 عاماً، منذ هبوط ساربروكن في 1993 هذه هي أحدث قصة نجاح للنادي من مدينة شبيزن إلفيرسبيرج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف نسمة ولا يوجد بها محطة قطار، وتقع في ولاية سارلاند في جنوب غرب ألمانيا.

وكانت تعرف المدينة في السابق في عالم الرياضة فقط بنادي البلياردو إلفيرسبيرج، والعقول المفكرة وراء نجاح النادي في كرة القدم هم الرئيس دومينيك هولزر، الذي استحوذ سابقاً على الشركة الراعية الرئيسية للنادي، شركة أورسافارم، ووالده ورئيس مجلس الإشراف فرانك هولزر، المهاجم السابق لفريق ساربروكن، والمدير الرياضي نيلس-أولي بوك الذي انضم في عام 2018، والمدرب هورست شتيفن.

وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج، بقصة فريق هايدنهايم، حيث يعمل الآن رئيس المجلس الإشرافي هولجر سانوالد منذ عقود، كما يشغل المدرب فرانك شميت منصبه منذ ما يقرب من 18 عاماً.

ويتواجد هايدنهايم حالياً في المركز الثالث من القاع بالبوندسليجا ويمكن أن يكون هو منافس إلفيرسبيرج في الملحق. يشارك إلفيرسبيرج في موسمه الثاني فقط في دوري الدرجة الثانية، بعدما قضى موسماً واحداً في الدرجة الثالثة، والتي صعد إليها من دوري الدرجة الرابعة في 2022. والآن يلوح الدوري الألماني (بوندسليجا) في الأفق، وعلى الرغم من دعم شركة أورسافارم، يقال إن النادي يمتلك واحدة من أصغر الميزانيات في الدرجة الثانية، وتقدر بحوالي 10 ملايين يورو (1. 11 مليون دولار). وكنتيجة لذلك، فإن الفريق يتكون من مزيج من اللاعبين المخضرمين مثل القائد روبن فيلهاور، وعدد من اللاعبين المعارين، يتقدمهم ثنائي هوفنهايم محمد دمار، والمهاجم فيسنك أسلاني، الذي يتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً.

كان فيلهاور، الذي يتواجد في النادي منذ عام 2019، جزءاً من الفرق التي صعدت بالفريق، ووصف فيلهاور الصعود للبوندسليجا بأنه «أعلى هدف يمكن تحقيقه، عندما تصل إلى هذا المكان فإنك ترغب في إكمال المهمة».

وأضاف: «ولكنني لا أضع أي ضغوط على نفسي. لن تكون نهاية العالم، إذا لم ننجح».

وأثنى أسلاني على «روح الفريق الرائعة» وقال دامار: «نحن ممتنون دائما» للعب في الملاعب الكبرى»، حيث حقق الفريق انتصارات شهيرة على فورتونا دوسلدورف، وهيرتا برلين، ونورنبرج، وتعادل مع هامبورج الذي صعد للبوندسليجا.

ويتم حالياً تطوير الملعب ليصبح بسعة 15 ألف متفرج، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية الفريق للمنافسة في البوندسليجا من حيث البنية التحتية والجاهزية العامة.

وأكد بوك لمجلة «كيكر شبورت»: «مقتنع أن بإمكاننا أن نكون مفاجأة البوندسليجا». كان إلفيرسبيرج قد أطاح بفريق باير ليفركوزن من كأس ألمانيا في 2022، وكانت تلك النتيجة، إلى جانب بداية ضعيفة في الدوري الألماني، السبب وراء تعيين تشابي ألونسو مدربا لفريق ليفركوزن.