أولمبياكوس يحتفل بـ «الثنائية التاسعة»



أثينا (د ب أ)



عزز أولمبياكوس رقمه القياسي، وتُوج بلقب كأس اليونان لكرة القدم للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه.

وحصد أولمبياكوس اللقب بفضل فوزه في النهائي على أوفي كريت 2 - صفر.

جاء تتويج أولمبياكوس بلقب كأس اليونان بعد أسبوع من حسم لقب الدوري للمرة الثامنة والأربعين في تاريخه.

واستعاد أولمبياكوس لقب الكأس بعد خمسة أعوام من الغياب، حيث يرجع آخر لقب سابق له في البطولة إلى عام 2020، لكن حصد ثنائية الدوري والكأس للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد موسم استثنائي.

وتقدم المغربي أيوب الكعبي بهدف لأولمبياكوس في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف الأوكراني رومان ياريمتشيوك الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.