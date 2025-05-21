لوسيو ينشر «تحديث حالة» بعد «الحريق»!



برلين (د ب أ)



نشر لوسيو، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأسبق، تحديثاً من المستشفى، حيث يتلقى العلاج، بعدما تعرض لحروق في حادث منزلي.

ودرجة خطورة الإصابات غير معروفة حتى الآن، لكن ظهر لوسيو في الصورة وهو يمشي، ويضع ضمادات كبيرة على رأسه، وكلتا ذراعيه وساقيه.

وذكر المستشفى، في بيان لبوابة «تيرا» الإخبارية، أن لوسيو «47 عاماً» في وعيه وفي حالة مستقرة.

وكان لوسيو لاعباً محترفاً نشطاً في الفترة من 1998 إلى 2019، وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2022، في أوروبا لعب لوسيو لباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان ويوفنتوس.