الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوسيو ينشر «تحديث حالة» بعد «الحريق»!

لوسيو ينشر «تحديث حالة» بعد «الحريق»!
21 مايو 2025 16:58

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الحصاد الأعلى» منذ 30 عاماً!
كونتي يقترب من إنجاز تاريخي مع نابولي


نشر لوسيو، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأسبق، تحديثاً من المستشفى، حيث يتلقى العلاج، بعدما تعرض لحروق في حادث منزلي.
ودرجة خطورة الإصابات غير معروفة حتى الآن، لكن ظهر لوسيو في الصورة وهو يمشي، ويضع ضمادات كبيرة على رأسه، وكلتا ذراعيه وساقيه.
وذكر المستشفى، في بيان لبوابة «تيرا» الإخبارية، أن لوسيو «47 عاماً» في وعيه وفي حالة مستقرة.
وكان لوسيو لاعباً محترفاً نشطاً في الفترة من 1998 إلى 2019، وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2022، في أوروبا لعب لوسيو لباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان ويوفنتوس.

البرازيل
إنتر ميلان
باير ليفركوزن
بايرن
إنترميلان
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©