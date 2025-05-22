أندية المكسيك تلجأ إلى «كاس» لإعادة نظام الصعود والهبوط



مكسيكو سيتي (أ ب)



قدمت عشرة فرق من أصل 16 في بطولة دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، استئنافاً لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وذلك في سعيها لإعادة العمل بنظام الصعود والهبوط في مختلف بطولات الدوري في البلاد.

ومن بين الأندية التي تقدمت بالاستئناف يبرز اسم نادي أتالانتي، والذي تأسّس عام 1918، وفاز بلقب الدوري مرتين لكنه هبط في عام 2014، ومنذ أن قام الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بتعليق الصعود في موسم 2020-2019، فاز فريق بوتروس دي هييرو بلقب الدرجة الثانية ثلاث مرات.

وقال إيمليو إسكلانتي، مالك نادي أتالانتي: «هناك مستند يؤكد تعليق عملية الهبوط حتى عام 2026، لكنه لم يقل إنه تم إلغاء الأمر».

وضمّت قائمة الأندية التسع الأخرى التي انضمت إلى أتالانتي في الاستئناف، أتلتيكو لاباز وأتلتيكو موريليا وكانكون وسيمارونيس واليبريخيس أواكساكا ومينيروس وفينادوس وليونس نيجروس وجيبا برافا.

من جانبه أعلن الاتحاد المكسيكي للعبة أنه سيكشف عن موقفه الرسمي من الاستئناف المقدم لدى (كاس) لكنه أعرب عن أسفه لعدم دخول الأندية في حوار مباشر مع الاتحاد بدلاً من ذلك.