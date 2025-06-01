يحيى بن خالق: فضلت العين على العروض الأوروبية

العين (الاتحاد)



أعلن العين تعاقده رسمياً مع المدافع المغربي، يحيى بن خالق «23 عاماً» لمدة 4 مواسم حتى عام 2029، ليشارك ضمن قائمة «الزعيم» في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في يونيو الجاري.

وعبر بن خالق عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى العين، مؤكداً أن الخطوة تمثل حلماً مهماً للانتماء إلى أحد أندية النخبة على مستوى العالم، و«العين من أكبر الأندية في القارة الآسيوية، ومن أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لذلك أنا سعيد جداً، بالانتماء إلى «الزعيم»، خصوصاً أنني أعرف النادي جيداً وأشجعه منذ أن كنت صغيراً».

وفضل اللاعب المغربي نادي العين على عروض عدة، من ضمنها هال سيتي الإنجليزي ونادٍ فرنسي وآخر إسباني، وقال: «بمجرد أن وصلني العرض الرسمي من العين، لم أتردد ولو للحظة، ووافقت فوراً، لأن الفريق يحظى بمكانة خاصة، وأي لاعب يحلم بارتداء شعاره، وما شجعني أكثر هو الطريقة الاحترافية التي تعامل بها النادي معي، وشعرت منذ البداية بأن العين هو الخيار الأنسب لي»

وأضاف: «لطالما كنت معجباً بعدد من لاعبي العين، مثل إسماعيل أحمد وعمر عبدالرحمن، والمهاجم أسامواه جيان، بالإضافة إلى نجوم المغرب الذين سبقوني إلى النادي، مثل سفيان العلودي، وسفيان رحيمي، وشعرت بأن قلبي يميل إلى هذا الصرح العملاق منذ فترة طويلة»

وأشار بن خالق إلى أن تجربة اللاعبين المغاربة السابقين مع العين كانت دافعاً كبيراً له، وقال: «ما حققه أولئك اللاعبون من إنجازات مع النادي منحني الحافز لأحذو حذوهم، وأطمح إلى حصد الألقاب مع العين، خاصة في ظل مشاركتنا المرتقبة في كأس العالم للأندية، التي ستكون نسخة استثنائية، ونتطلع للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة»

وعن حديثه مع فلاديمير إيفيتش المدير الفني للفريق، قال: «هو مدرب كبير وتحدث إليّ بأسلوب راقٍ واحترافي منحني ثقة كبيرة، وأكد لي ثقته في قدراتي على تقديم الإضافة إلى «البنفسج»، وحديثه معي محفز ورائع، وأود أن أشكره، وأعده ببذل كل ما لدي حتى أكون على قدر ثقته»

وعن شخصيته خارج «المستطيل الأخضر»، قال: «أنا شخص بسيط ومحب للهدوء وأفضل قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي، ولا أحب الخروج كثيراً، أما هوايتي المفضلة بعد كرة القدم فهي ركوب الخيل، وأعشق الخيول المغربية والعربية الأصيلة».

وفي ختام حديثه، وجّه بن خالق رسالة للجماهير، وقال: «أشكر كل من رحّب بي، وأرسل لي كلمات جميلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محبتكم تعني لي الكثير»

وُلد يحيى بن خالق في المغرب، ونشأ في بيئة كروية ترعرع فيها حب الدفاع عن الألوان داخل «المستطيل الأخضر»، منذ سنواته الأولى، أظهر شغفاً لافتاً بلعب كرة القدم، وتميّز بقوته البدنية، وحسه القيادي، وقدرته على قراءة اللعب بذكاء وهدوء، ومُدافعاً صلباً، ويُجيد بن خالق التمركز الذكي، والكرات الهوائية، والتدخلات الحاسمة، يتمتع بشخصية هادئة ومتزنة، ويُعرف بروحه القتالية، مما جعله أحد الركائز الأساسية في الفرق التي مثّلها خلال مسيرته الاحترافية.

وبدأ خطواته الأولى مع نهضة بركان، قبل أن يواصل تألقه مع الجيش الملكي، حيث حقق نجاحات محلية وقارية لافتة، وجاء انضمامه إلى العين، ليكتب صفحة جديدة في مسيرته، وينتقل إلى أحد أبرز أندية القارة الآسيوية في مرحلة تمثل تحدياً وطموحاً جديداً له، خاصة، في ظل مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.



في سطور

الاسم: يحيى بن خالق

تاريخ الميلاد: 14 سبتمبر 2001

الجنسية: المغرب

الطول: 1.91 متراً

المركز: قلب دفاع

الأندية التي لعب لها: وداد سيرجيني إلى 2021، والفتح الرباطي «2021–2025»

النادي الحالي: العين «منذ مايو 2025»