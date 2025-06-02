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الرياضة

«الأحمق الوحيد» يستقبل بعثة إنتر في المطار

«الأحمق الوحيد» يستقبل بعثة إنتر في المطار
2 يونيو 2025 10:39

علي معالي (أبوظبي)

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في صمت غريب، عاد فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى مطار مالبينسا بميلانو، قادمة من ميونيخ، عقب خسارة الإيطاليين أمام باريس سان جيرمان بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يكن في انتظار انتر ميلان بالمطار سوى شخص واحد من جماهير الفريق، يدعى ماركو بحسب وسائل إعلام. والطريف أن هذا المشجع الوحيد علق على وجوده في استقبال الفريق قائلاً: «أنا الأحمق الوحيد هنا، لكن لا يزال الأمر يستحق الإشادة، لقد وصلوا إلى النهائي، وقبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، ومن كان يظن أننا سنكون هناك». وأضاف:«أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول خرجت من البطولة، ولكننا وصلنا للنهائي». وكان واضحاً خارج المطار أنه لا يوجد من يستقبل الفريق، حيث تواجدت قوات الشرطة، وبينها المشجع ماركو. وسيبقى النهائي في «أليانز أرينا» في الذاكرة الجماعية لفترة طويلة للفريق الإيطالي، بعد الخماسية القاسية من قبل باريس سان جيرمان، وكان واضحاً مدى تأثر جماهير الفريق، حيث حضر متفرج واحد للمطار، بينما احتفل الآلاف في شوارع باريس.

إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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