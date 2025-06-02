الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كرونسلاف يحتفل مع «الأميرة السمراء» بـ«قفزة الفرح»

كرونسلاف يحتفل مع «الأميرة السمراء» بـ«قفزة الفرح»
2 يونيو 2025 11:10

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إنجاز تاريخي.. بيراميدز يُتوج بدوري أبطال أفريقيا
الزمالك يرفض «4 حكام» لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

«لا أعرف ماذا أقول... لقد فعلناها! التتويج بهذا اللقب هو المكافأة العظيمة للعمل الجاد»، بهذه الكلمات عبّر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدرب السابق لبني ياس والنصر في الإمارات، والحالي لفريق بيراميدز المصري، والذي اعتاد القفز فرحاً عقب كل إنجاز، عن شعوره بعد قيادة فريقه للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم «الأميرة السمراء» لأول مرة في تاريخه.قاد كرونسلاف فريقه بيراميدز لتحقيق إنجاز غير مسبوق، عقب الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في إياب النهائي على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل 1-1، ليحسم بيراميدز اللقب بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. ووصف موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» هذا الإنجاز بأنه «لحظة فارقة» في مسيرة كرونسلاف، ليصبح أول مدرب كرواتي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، في إنجاز تاريخي يضعه في مصاف كبار المدربين الأوروبيين الذين تركوا بصماتهم في القارة، أمثال اليوغوسلافيين إيفان ريدانوفتيش وبرانكو زوتيتش. بيراميدز، الذي كان يشارك للمرة الثانية فقط في البطولة، أصبح رابع نادٍ مصري يُتوّج بلقب دوري الأبطال بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليؤكد تفوق الكرة المصرية قارياً، كما ضمن المشاركة في كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس العالم للأندية 2029. النجاح الكبير الذي حققه كرونسلاف مع بيراميدز، جاء امتداداً لمسيرته التي انطلقت خليجياً من السعودية، حين تعاقدت معه هيئة الرياضة والاتحاد السعودي في نوفمبر 2017 لقيادة منتخب المواهب من مواليد المملكة للفئة العمرية بين 18 و28 عاماً، في مشروع تطويري غير مسبوق. ومثل منتخب المواهب نقطة انطلاق في مسيرة المدرب الكرواتي عربياً، لينتقل بعدها لتدريب النصر السعودي لفترة مؤقتة، ثم انتقل إلى الدوري الإماراتي، حيث تولى تدريب بني ياس في موسم 2018-2019، قبل أن يقود النصر لاحقاً للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين 2019-2020، قبل إنهاء عقده في فبراير 2021. عرف كرونسلاف خلال تجربته الخليجية بتفاعله الحماسي على الخطوط الفنية، ما عرضه لانتقادات متباينة، لكنه رد عليها دوماً بالنتائج والإنجازات، وهو ما علّق عليه قائلاً: «سلوك الانضباط الذي أمارسه هو إرث عائلي، ورثته من والدي، الذي كان مدرساً ومديراً لمدارس عدة، وأثر في تكويني الشخصي والمهني». نشأ كرونسلاف في بيئة كروية مثالية على بُعد أقل من 500 متر من ملعب دينامو زغرب، حيث عاش أفضل فتراته لاعباً ومدرباً، ويقول عن علاقته بالنادي: «دينامو زغرب جزء لا يتجزأ من حياتي، حتى في أصعب فتراتي، كانت ذكرياتي الأجمل هناك.» وبعد بلوغه نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي، واصل بيراميدز بقيادة كرونسلاف التقدم بثبات نحو القمة، ليجني الآن ثمار الرؤية الفنية والعمل الجاد. قبل المباراة النهائية، قال المدرب الكرواتي: «سنلعب بطريقتنا المعتادة، ونطلب من الجماهير المصرية دعمنا ليس فقط من أجل بيراميدز، بل من أجل كرة القدم المصرية». وبعد الفوز، عبّر قائلاً: «لا أعرف ماذا أقول... لقد فعلناها! التتويج بهذا اللقب هو المكافأة العظيمة للعمل الجاد. الجماهير دعمتنا بقوة، وأشكرهم على الحضور، كانوا جزءاً من هذا الإنجاز». ويحظى بيراميدز اليوم، بوجود عناصر خبرة مثل رمضان صبحي، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي، ما يمنحه عموداً فقرياً صلباً يمهّد لبداية مرحلة جديدة من الحضور القاري بقيادة المدرب الذي صنع مجده بين الخليج وأفريقيا.

بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
كرونسلاف يورتشيتس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©