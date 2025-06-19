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الرياضة

بالميراس يكسب الأهلي المصري بثنائية في مونديال الأندية

بالميراس يكسب الأهلي المصري بثنائية في مونديال الأندية
19 يونيو 2025 23:00

 

نيوجيرسي (د ب أ)
فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
ورفع بالميراس، الذي حقق فوزه الثاني على الأهلي في ثلاث مباريات بينهما، رصيده إلى أربع نقاط، حيث كان قد تعادل في الجولة الأولى مع بورتو البرتغالي من دون أهداف، على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وكان افتتح البطولة بتعادل سلبي مع إنتر ميامي.
وتقدم بالميراس في الدقيقة 49 بهدف سجله وسام أبو علي مهاجم الأهلي، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف خوسيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59 وتوقفت المباراة لفترة دامت أكثر من نصف ساعة، وذلك بسبب الظروف الجوية، قبل أن يتم استكمالها، لتكون بذلك المباراة الثالثة التي تؤثر عليها الحالة الجوية، بعد مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري، وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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