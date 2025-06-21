مونديال الأندية والفيفا في اختبار الطقس قبل كأس العالم 2026

معتز الشامي (واشنطن)

تتزايد المخاوف المتعلقة بالطقس في التأثير على بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تأجيل المباراة الرابعة بسبب العواصف الرعدية، في حين من المتوقع حدوث موجة حر الأسبوع المقبل، وتأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي في المجموعة الثالثة لأكثر من ساعتين، بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف في أورلاندو. وتأخر انطلاق مباراة ماميلودي صن داونز ضد أولسان في نفس المدينة لأكثر من ساعة، كما شهد الشوط الثاني من مباراتي بالميراس أمام الأهلي في نيوجيرسي إيقاف اللقاء لما يقارب (40 دقيقة)، كما شهدت مباراة سالزبورج ضد باتشوكا في سينسيناتي (90 دقيقة) فترات توقف طويلة. بينما تقول مجموعة حملة «كرة القدم الخالية من الوقود الأحفوري» إن من المقرر لعب 10 مباريات في الأسبوع المقبل وسط مخاطر حرارة شديدة، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، ويأتي هذا قبل عام واحد فقط من انطلاق بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم: «سيواصل فيفا مراقبة الظروف الجوية، بالتنسيق مع فرق تنظيم البطولة، لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع» وقالت منظمة كرة القدم الخالية من الوقود الأحفوري: «إن القلق بشكل خاص يتعلق بالمباريات في الملعب الخالي من الظل في شارلوت، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر الحرارة إلى 38 درجة مئوية (ريال مدريد ضد باتشوكا) و41 درجة مئوية (بنفيكا ضد بايرن) في المباراتين المقبلتين، وأضافت: «هذا يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها اللاعبون والمشجعون في هذه البطولة وفي عام 2026، ولم يبذل فيفا جهداً يُذكر لتخفيف المخاوف المتعلقة بالسلامة»، ومن المقرر أيضاً أن تقام المباراة بين فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز في درجة حرارة 41 مئوية في ناشفيل على معلب ذا تغطية محدودة، وستقام أيضاً مباريات في فيلادلفيا ونيويورك وسينسيناتي وواشنطن العاصمة في موجة الحر المتوقعة، وبعد هزيمة أتلتيكو مدريد 4-0 أمام باريس سان جيرمان في 32 درجة مئوية في باسادينا، قال ماركوس يورينتي إن الطقس كان «حاراً للغاية» وأضاف: «أصابع قدمي تألمت، وأظافري كانت تؤلمني، إنه أمر لا يصدق»، وقال مدرب فريق تشيلسي إنزو ماريسكا: «الأمر ليس سهلاً بسبب درجة الحرارة، سنحاول تطبيق نظام تدوير اللاعبين»، وتحدث المشجعون عن اضطرارهم لمغادرة تلك المباراة بسبب الحرارة، واشتكوا من الطوابير الطويلة والقيود المفروضة على المياه عند الوصول إلى الملعب. وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم: «الأولوية القصوى للفيفا هي صحة جميع المشاركين في كرة القدم، وكان خبراء فيفا الطبيون على اتصال منتظم مع الأندية المشاركة لمعالجة إدارة الحرارة والتأقلم»، وأضاف أنه سيتم استمرار فترات الاستراحة للتبريد في الدقيقتين 30 و75 عند الحاجة، وأنه يُسمح للجماهير بإحضار زجاجات شفافة فارغة تصل سعتها إلى لتر واحد إلى الملاعب. إلى جانب الخطر الذي تشكله الحرارة على اللاعبين والموظفين والمشجعين، ستكون هناك مخاوف بشأن تأخير المباريات، وواجهت 4 من المباريات الـ21 الأولى فترات انتظار تتراوح بين 40 دقيقة إلى ساعتين ونصف، بسبب العواصف الرعدية والبرقية والأمطار الغزيرة، وكان من المقرر أن تنتهي مباراة بنفيكا ضد أوكلاند سيتي قبل ساعة من بداية مباراة تشيلسي ضد فلامنجو، لكنها انتهت بعدها. وقال برونو لاجي، مدرب بنفيكا: «هذه أطول مباراة في مسيرتي. شكراً لجماهيرنا، الذين تواجدوا هنا لخمس ساعات لدعم الفريق. لقد لعبنا بأفضل ما نستطيع. لكن درجة الحرارة جعلت الأمر صعباً للغاية».