ميسي يحتفل بذكرى ميلاده الـ38 في دور الـ16 بمونديال الأندية

ميامي (د ب أ)

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ38، بعدما قاد فريقه للتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وتأهل فريق إنتر ميامي إلى دور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة بعدما حصد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف بالميراس البرازيلي.

واستهل فريق إنتر ميامي مبارياته في البطولة بالتعادل السلبي مع الأهلي المصري، ثم فاز على بورتو البرتغالي 2-1، واختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل 2-2 مع بالميراس البرازيلي.

وسيكون أمام ميسي مباراة عاطفية في دور الـ16، حيث سيواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان.

ولد ميسي يوم 24 يونيو 1987، ويعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وقد حقق العديد من الأرقام القياسية في الجوائز الفردية التي فاز بها طوال مسيرته الكروية الاحترافية، حيث توج ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية، وثماني مرات كأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.

انتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 في صفقة انتقال حُر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى بين جدرانه موسمين.

وصعد «ليو» إلى منصات التتويج مع ميامي مرتين بالفوز بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، وقبلها حقق 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الفرنسي.

وكانت نجاحات النجم الأرجنتيني المخضرم الأكبر بقميص ناديه القديم برشلونة الإسباني الذي عاش بين جدرانه 20 عاماً، تدرج خلالها بين صفوف ناشئي النادي، ووصل إلى الفريق الأول ليحقق معه 34 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً.

وضع ليونيل ميسي الفريق الكتالوني على القمة لسنوات طويلة، وبفضل الإنجازات التي حققها مع «البارسا» فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، آخرها في عام 2021 قبل أن يتربع على عرش الجائزة المرموقة للمرة الثامنة والأخيرة في 2022.

ومع المنتخبات الوطنية، فاز ميسي بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً مع الأرجنتين في نسخة البطولة التي استضافتها هولندا عام 2005، كما فاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في دورة سيدني 2008، وحقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم بالنسخة الأخيرة (قطر 2022)، كما توج قائد منتخب الأرجنتين أيضاً بلقب كوبا أميركا مرتين في 2021 و2023، وكأس فايناليسما في 2022 التي جمعت بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-0 على ملعب ويمبلي.

ويحمل ليونيل ميسي فوق كاهله كل هذه الإنجازات، ويتطلع لإنجاز جديد يبدو شبه مستحيل، مع فريق إنتر ميامي، حيث يهدف لقيادته لأبعد دور ممكن في هذه البطولة.