الإستوني تاناك بطل رالي أكروبوليس

أثينا (أ ف ب)

تخطى السائق الإستوني أوت تاناك (هيونداي) مشكلة في علبة التروس في وقت متأخر ليحقق الفوز في رالي أكروبوليس اليوناني ضمن الجولة السابعة من اصل 14 في بطولة العالم للراليات.

سيطر بطل العالم لعام 2019 على الرالي وأنهى السباق متقدمًا بفارق 32.8 ثانية على الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا)، على الرغم من مشكلة في علبة التروس تركته يعاني لإتمام المرحلة الأخيرة.

وقال تاناك: «كانت عطلة نهاية أسبوع ممتازة. بذلنا قصارى جهدنا وتمكنا من البقاء بعيدًا عن المشاكل».

والفوز هو الأول لشركة هيونداي هذا الموسم، حيث فازت تويوتا بجميع الراليات الستة الأولى، كما حصل سائق هيونداي الثاني أدريان فورمو على المركز الثالث، بفارق أكثر من دقيقتين عن أوجييه.

وارتقى تاناك بهذا الفوز إلى المركز الثالث في بطولة العالم، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة خلف المتصدر البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) الذي احتل المركز الرابع، وثلاث نقاط خلف أوجييه، بطل العالم ثماني مرات. قال الفرنسي: «أعتقد أننا قدمنا عطلة نهاية أسبوع رائعة. لم يكن هناك الكثير مما يمكننا فعله تجاه أوت، لقد كان في غاية التألق».

وتُعتبر آمال أوجييه في الفوز بالبطولة محدودة بسبب قراره بخوض موسم مُختصر، مما يعني أنه سيغيب عن الرالي القادم في إستونيا وفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية، وقد لا ينافس مجدداً حتى الجولة الحادية عشرة في تشيلي في سبتمبر.

وحلّ بطل العالم الحالي، البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، في المركز الخامس. تُقام الجولة الثامنة في إستونيا في 20 يوليو.