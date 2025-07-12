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الرياضة

المصعبي يحقّق ذهبية «قوى موناكو»

المصعبي يحقّق ذهبية «قوى موناكو»
12 يوليو 2025 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

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توّج العداء محمد المصعبي بالمركز الأول في سباق 1000 متر لفئة الشباب، ضمن البطولة المصاحبة للدوري الماسي، والتي أقيمت في إمارة موناكو، بمشاركة 21 عداء من نخبة الأندية الأوروبية.
وسجل المصعبي زمناً قدره 2:34.44 دقيقة، ليحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً للدولة لفئة الشباب، ويحرز الميدالية الذهبية متفوقاً على عدائين من إيطاليا وفرنسا، في إنجاز نوعي يعكس تطور مستوى ألعاب القوى الإماراتية.
وجاء هذا الإنجاز بفضل رعاية اتحاد ألعاب القوى، وبدعم مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار جهودهما لتأهيل جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.
ورفع المصعبي علم الدولة على منصة التتويج، في مشهد يعكس الفخر الوطني ويترجم التزام شباب الإمارات برفع راية الوطن عالياً في مختلف الميادين.

ألعاب القوى
موناكو
اتحاد ألعاب القوى
مجلس أبوظبي الرياضي
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