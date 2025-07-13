الأهلي يخاطب الأخدود بشأن ضم إمام عاشور



القاهرة (د ب أ)



قال نادي الأهلي المصري إنه أرسل خطاباً للأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.

وذكر الأهلي عبر مركزه الإعلامي، أن الخطاب جاء رداً على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب، ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده، ولم يتلقَ الأهلي أي ردود من الأخدود بهذا الخصوص.

وأعلن الأهلي تعاقده مع المدافع ياسين مرعي، قادماً من فاركو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب الذي وقع على عقد لمدة خمسة أعوام.

وضم الأهلي المصري في موسم الانتقالات الصيفية كل من أحمد مصطفي زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ولم يعلن عن محمد شريف ومحمد شكري حتي الآن.

يذكر أن الأهلي سيعود لتدريباته غداً باستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت 18 يوماً، قبل أن يسافر إلى تونس لبدء معسكر مغلق للموسم الجديد.

وكان الأهلي ودع منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات، حيث خسر أمام بالميراس البرازيلي وتعادل مع إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي بالمجموعة الأولى بالبطولة.