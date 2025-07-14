أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. كول بالمر «ملك النهائيات»



معتز الشامي (أبوظبي)

كان كول بالمر نجم نهائي كأس العالم للأندية 2025 عندما رفع تشيلسي الكأس بعد فوز كاسح على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0، في نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان حامل لقب دوري أبطال أوروبا المرشح الأوفر حظًا للفوز على بطل الدوري الأوروبي، لكن تشيلسي تألق في الشوط الأول وتقدم بثلاثة أهداف.

أضاء بالمر المباراة النهائية بهدفين رائعين وتمريرة حاسمة لجواو بيدرو، ليُثبت جدارته كواحد من أفضل اللاعبين المبدعين في العالم.

ولم يُسجل بالمر سوى هدفين في مبارياته الـ 29 السابقة، مع تراجع ملحوظ في مستواه خلال الأشهر القليلة الماضية من الموسم، لكن جودته لا تزال لا تُنكر. بعد موسم متقلب، لا يزال بالمر يُساهم في 32 هدفاً في 52 مباراة وفاز بكأسين، لكن أداءه في النهائيات، طوال مسيرته، كان استثنائيا.

وقال بالمر بعد المباراة: «أحب المباريات النهائية، وقد تكررت. إنه شعور رائع بلا شك، بل أفضل من ذلك، لأن الجميع شككوا في قدراتنا قبل المباراة»، وكان فوز بالمر بكأس العالم للأندية على باريس سان جيرمان هو النهائي السادس له في مسيرته الاحترافية، وقد ساهم بثمانية أهداف.

وسجل بالمر خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في ست نهائيات، وهو ما يحسب بمعدل 1.68 هدف/ أسيست لكل 90 دقيقة، وعلاوة على ذلك، ساهم بالمر بستة أهداف في آخر ثلاث نهائيات خاضها، حيث فاز مع تشيلسي بدوري المؤتمر الأوروبي ضد ريال بيتيس، وكأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، كما سجل في نهائي يورو 2024 مع إنجلترا، أما النهائي الوحيد الذي لم يُساهم فيه بالمر فكان هزيمة تشيلسي أمام ليفربول في كأس الدوري 2024.

وخاض بالمر أول نهائيين في مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي، حيث سجل هدفًا ضد أرسنال في درع الاتحاد الإنجليزي، ثم سجل هدف الفوز ضد إشبيلية في كأس السوبر، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي.