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الرياضة

«فيفبرو» يهاجم «فيفا» بعد نهاية مونديال الأندية

«فيفبرو» يهاجم «فيفا» بعد نهاية مونديال الأندية
14 يوليو 2025 20:20


لندن (د ب أ)
اتهم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو، بالتصرف بدون حوار وبدون احترام للاعبين في تنظيمه لبطولة كأس العالم للأندية، وأشاد إنفانتينو بالبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بالناجحة، لكن الشكوك تزايدت حول راحة وسلامة اللاعبين حيث أقيمت بعض المباريات في درجات حرارة مرتفعة بالإضافة إلى ضيق الوقت المتاح أمام الأندية للاستعداد للموسم الجديد.
واتهم سيرجيو ماركي رئيس (فيفبرو)، الاتحاد الدولي (فيفا) بحرصه على زيادة الدخل الناتج عن البطولة على حساب صحة اللاعبين وسلامتهم، محذرا من تكرار إقامة المباريات في درجات حرارة مرتفعة في بطولة كأس العالم المقبلة التي تستضيفها أمريكا و كندا والمكسيك.
وأضاف ماركي في بيان: «رغم حقيقة أن كأس العالم للأندية أثارت حماسة العديد من الجماهير وشهدت مشاركة العديد من النجوم الكبار في عالم كرة القدم في نفس البطولة، لكن (فيفبرو) لا يسعها إلى الإشارة بوضوح إلى أن تلك البطولة كشفت انفصالا خطيرا عن الواقع يمر به معظم اللاعبين في العالم».
وتابع: «ما تم تقديمه على أنه احتفال كروي عالمي لم يكن سوى وهم من جانب (فيفا) ورئيسه، بدون حوار أو شعور أو احترام لمن يقدمون المجهودات الكبيرة لتعزيز تلك الرياضة». وأوضح: «معظم اللاعبين في العالم لا يتلقون رواتبهم كاملة، ويلعبون لعدة أشهر في العام وهم يفعلون ذلك بدون أدنى قدر من ضمان الاستقرار والعناية الطبية أو ظروف عمل لائقة، وهو أمر تجاهله (فيفا) الذي اختار مواصلة الحصول على العائدات على حساب اللاعبين وصحتهم وسلامتهم».
وقال ماركي: «أقيمت البطولة في ظروف غير مقبولة وأقيمت المباريات في ظل درجات حرارة عالية عرضت سلامة اللاعبين للخطر، لا يجب إدانة هذا الأمر فقط، بل يجب التحذير منه بشدة، لا يمكن تكرار ما حدث تحت أي ظرف من الظروف في بطولة كأس العالم العام المقبل».

 

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