قبل 3 أعوام من الانطلاقة.. أولمبياد لوس أنجلوس يُعلن جدول المنافسات

لوس أنجلوس (د ب أ)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب لوس أنجلوس الأولمبية 2028 عن النسخة الأولى من جدول المنافسات، حيث سيتم تبادل موعد إقامة منافسات ألعاب القوى والسباحة في تحدٍ للتقاليد.

وأعلن المنظمون أن أول ميدالية في دورة ألعاب 2028 سيتم منحها في شاطئ فينيسيا الشهير في منافسات الترايثلون، كما سلطت اللجنة المنظمة الضوء على «التبادل التاريخي لمواعيد مسابقات ألعاب القوى والسباحة»، الذي أعلنت عنه قبل عام، حيث من المقرر أن تفتتح منافسات ألعاب القوى في الأسبوع الأول من الأولمبياد، على أن تنتقل السباحة إلى الأسبوع الثاني.

وفي العادة، كانت تقام منافسات السباحة في الأسبوع الأول من الأولمبياد، بينما تفتتح منافسات ألعاب القوى في الأسبوع الثاني، مع تداخلهما في عطلة نهاية الأسبوع الأول.

وأكد المنظمون أنهم سيلتزمون بالتقاليد ويقيمون سباقي الماراثون للرجال والسيدات في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الألعاب كالمعتاد.

ومن المقرر أن تقام منافسات ألعاب القوى في ملعب «لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم»، الذي يشارك في حفل الافتتاح يوم 14 يوليو 2028 مع ملعب «سوفي» في إنجلوود، معقل فريقي لوس أنجلوس تشارجرز ولوس أنجلوس رامز في دوري كرة القدم الأميركية، بينما سيقام حفل الختام في الكولوسيوم في 30 من الشهر ذاته.

وذكرت اللجنة المنظمة أن ملعب سوفي «سيصبح أكبر ملعب سباحة في تاريخ الألعاب الأولمبية»، مع توفر 38 ألف مقعد، وهو رقم قياسي.

من جانبها، صرحت كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، في بيان: «تفصلنا الآن ثلاث سنوات عن استضافة كولوسيوم لوس أنجلوس التذكاري لافتتاح أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأنا فخورة بأن الميدالية الأولى سيتم منحها على شاطئ فينيسيا الشهير».

أما رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، فقال: «لا يسعنا إلا أن نكون أكثر حماساً للاحتفال بهذه اللحظة قبل ثلاث سنوات بالضبط من دورة الألعاب الأولمبية الثالثة التي تستضيفها لوس أنجلوس عام 2028».

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية بعد عامي 1932 و1984، علماً بأنها ستكون هذه أول دورة ألعاب تقام في الولايات المتحدة منذ أولمبياد أتلانتا عام 1996.