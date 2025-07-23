بريس يستقيل من تدريب الكاميرون بسبب «تأخر الراتب»!

ياوندي (رويترز)

استقال البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الكاميرون قبل خمسة أشهر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب وقبل حسم مصير الفريق في تصفيات كأس العالم 2026، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم دفع رواتبه ورواتب أعضاء جهازه الفني.

وكانت علاقة بريس مع رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو متوترة منذ توليه تدريب المنتخب في أبريل 2024، وقد جرى تعيينه من جانب قبل وزارة الرياضة.

وقال المدرب في خطاب إلى الوزارة، إنه اتخذ «قراراً بإنهاء العقد المذكور من جانب واحد لسبب وجيه، بسبب عدم دفع راتبه وراتب جهازه الفني لأكثر من 60 يوماً».

وقال الاتحاد الكاميروني، في بيان اليوم، إنه علم بالاستقالة وسوف يقدم استجابة منسقة للتخفيف من تأثير خلو هذا المنصب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير، الكاميرون في مجموعة تضم منتخب كوت ديفوار حامل اللقب والجابون وموزمبيق.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بفارق نقطة واحدة عن الرأس الأخضر مع تبقي أربع جولات، ويتأهل إلى النهائيات مباشرة الفريق المتصدر فقط.

وتُختتم التصفيات الأفريقية لكأس العالم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.