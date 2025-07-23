الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريس يستقيل من تدريب الكاميرون بسبب «تأخر الراتب»!

بريس يستقيل من تدريب الكاميرون بسبب «تأخر الراتب»!
23 يوليو 2025 19:06

ياوندي (رويترز)

استقال البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الكاميرون قبل خمسة أشهر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب وقبل حسم مصير الفريق في تصفيات كأس العالم 2026، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم دفع رواتبه ورواتب أعضاء جهازه الفني.
وكانت علاقة بريس مع رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو متوترة منذ توليه تدريب المنتخب في أبريل 2024، وقد جرى تعيينه من جانب قبل وزارة الرياضة.
وقال المدرب في خطاب إلى الوزارة، إنه اتخذ «قراراً بإنهاء العقد المذكور من جانب واحد لسبب وجيه، بسبب عدم دفع راتبه وراتب جهازه الفني لأكثر من 60 يوماً».
وقال الاتحاد الكاميروني، في بيان اليوم، إنه علم بالاستقالة وسوف يقدم استجابة منسقة للتخفيف من تأثير خلو هذا المنصب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير، الكاميرون في مجموعة تضم منتخب كوت ديفوار حامل اللقب والجابون وموزمبيق.
وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بفارق نقطة واحدة عن الرأس الأخضر مع تبقي أربع جولات، ويتأهل إلى النهائيات مباشرة الفريق المتصدر فقط.
وتُختتم التصفيات الأفريقية لكأس العالم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

منتخب الكاميرون
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
صامويل إيتو
آخر الأخبار
آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا
الأخبار العالمية
آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا
اليوم 20:45
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي 2025-2026
علوم الدار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي 2025-2026
اليوم 20:36
وزارة التربية والتعليم تعتمد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي اعتباراً من العام الأكاديمي 2025–2026
علوم الدار
وزارة التربية والتعليم تعتمد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي اعتباراً من العام الأكاديمي 2025–2026
اليوم 20:34
بعد رحلة 9 سنوات مع الأهلي.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي
الرياضة
بعد رحلة 9 سنوات مع الأهلي.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي
اليوم 20:30
في عالم العطور... هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن ينافس حاسة الشم البشرية؟
الذكاء الاصطناعي
في عالم العطور... هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن ينافس حاسة الشم البشرية؟
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©