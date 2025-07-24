بوجاتشار يبدأ العد التنازلي إلى «التتويج الرابع» في «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



بدأ تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، العد التنازلي نحو الاحتفاظ بلقب سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس» للمرة الرابعة، وذلك في ختام «المرحلة 18»، التي حل فيها وصيفاً، وتمكن من توسيع الفارق الزمني في صدارة الترتيب العام، مع تبقي ثلاث جولات فقط على الختام يوم الأحد المقبل.

ونجح بوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر»، من الحصول على المركز الثاني في «الجولة 18» الجبلية، والتي امتدت لمسافة 171.5 كلم، وذلك بتوقيت وقدره 5:05:32 ساعة، بفارق دقيقة واحدة و45 ثانية عن الأسترالي بين كونور دراج فريق جايكو العلا، الفائز بهذه المرحلة، فيما تقدم بوجاتشار على الدنماركي جوناس فينيجارد، صاحب المركز الثالث، بفارق 9 ثوانٍ.

وبفضل هذه النتيجة فإن بوجاتشار، حامل اللقب، والبطل أعوام 2020 و2021 و2024، رفع الفارق الزمني في صدارة الترتيب العام عن فينيجارد تحديداً، إلى 4 دقائق و26 ثانية، كما واصل بوجاتشار الاحتفاظ بالقميص المنقط، لصاحب أفضل أداء على المسارات الجبلية، رافعاً رصيده إلى 105 نقطة، وتمسك بوجاتشار بـ«القميص المنقط» المخصص لأفضل دراج على المسافات الجبلية، وذلك بإجمالي 60 نقطة.

وتقام يوم الجمعة «المرحلة 19»، الجبلية، لمسافة 129.9 كلم، وتليها السبت مرحلة المتعرجات لمسافة 184.2 كلم، على أن يكون الختام يوم الأحد مع مرحلة ذات أرضية مسطحة لمسافة 132.3 كلم، حيث سيكون الختام والتتويج عند مبني قوس النصر في شارع الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

وتعرض بوجاتشار لموقف صعب، عندما اصطدم بسيارة فريق منافسه الرئيسي يوناس فينجارد، قبل انطلاق «المرحلة 18» التي امتدت من فيف إلى كول دو لا لوز عبر مسار جبلي شاق.

وقال بوجاتشار مبتسماً: «كنا في طريقنا إلى خط البداية، وكانت السيارات تتحرك أيضاً، كنا نسير بسرعة كبيرة خلف سيارة (فيسما-ليس آبايك)، ربما اقتربنا أكثر من اللازم، وفجأة لا أعرف إن كان يريد اختبار مكابحي».

وأضاف: «لم أكن مستعداً لأنني لم أر أي سبب يدفعه للتوقف المفاجئ، لذا اصطدمنا بالسيارة، لكن لا بأس، أنا بخير، كل شيء على ما يرام».

كان بوجاتشار برفقة هاو يانج تشاو، أحد أعضاء قسم الاتصالات في فريقه الإمارات، عندما اصطدم بسيارة فيسما-ليس آبايك.

وقال متحدث باسم فريق الإمارات: «كان المتسابقون في طريقهم للتسجيل عندما تعطل مستشعر الفرامل الآلي في السيارة التي أمامهم».