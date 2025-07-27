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الرياضة

مادوجو: نيجيريا «الرقم الصعب» في أفريقيا

مادوجو: نيجيريا «الرقم الصعب» في أفريقيا
27 يوليو 2025 08:58

 
الرباط (د ب أ)

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نيجيريا.. «اللقب العاشر»


أعرب جاستين مادوجو، مدرب منتخب نيجيريا للسيدات، عن سعادته البالغة بعد تتويج «السوبر فالكونز» بلقب كأس أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخهن، مؤكداً أن الفوز جاء نتيجة عمل جماعي طويل وثقة لا تهتز.
وأضاف مادوجو في تصريحاته عقب المباراة: «أثبتنا من جديد أننا الرقم الصعب في كرة القدم النسائية الأفريقية، خضنا مباراة صعبة أمام منتخب مغربي متطور، وتأخرنا في النتيجة، لكن اللاعبات لم يستسلمن لحظة واحدة».
وأشاد مدرب سيدات نيجيريا بالروح القتالية والانضباط الذي أظهره الفريق، وخاصة اللاعبات الشابات اللائي خضن أول نهائي قاري لهن، وقال بخصوص هذه النقطة: «نجحنا في الدمج بين الخبرة والحيوية، أدخلنا أسماءً جديدة لم تلعب سابقا في بطولات كبرى، وأظهرن نضجاً مذهلاً، هذا اللقب ليس مجرد تتويج، بل محطة جديدة في مشروع تطوير كرة القدم النسائية في نيجيريا».
وختم تصريحه بتوجيه الشكر إلى الطاقم التقني والاتحاد النيجيري، معتبراً أن اللقب هو ثمرة عمل مؤسساتي متكامل استعاد به المنتخب هيبته، بعد غياب عن منصة التتويج منذ 2018.

 

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