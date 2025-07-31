دورتموند.. «حفل الثمانية»

برلين (د ب أ)



استهل بوروسيا دورتموند مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، بفوز كاسح على شبورتفروينده زيجن، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، بنتيجة 8-1.

أنهى دورتموند الشوط الأول متقدماً بستة أهداف، سجلها إلياس بنكارا ويان كوتو ومارسيل سابيتزر وكريم أديمي، ويوليان براندت «ثنائية» في الدقائق 13 و16 و25 و28 و35 و37 .

وفي الشوط الثاني، أضاف ماكسيمليان بيير وأيمن أزهيل الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 66 و71.

وأنهى بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الماضي بالخسارة 2-3 أمام ريال مدريد في 5 يوليو الماضي ضمن منافسات دور الثمانية بكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ويستعد دورتموند لخوض مباراتين وديتين أمام ليل ويوفنتوس 2 و10 أغسطس، استعداداً لأول اختبار رسمي له في الموسم الجديد بمواجهة روت فايس إيسن يوم 18 أغسطس ضمن منافسات كأس ألمانيا.