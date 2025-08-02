إيقاف حارس ميسي!



معتز الشامي (أبوظبي)



أوقفت اللجنة التأديبية لكأس الدوريين الأميركي والمكسيكي، ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي، حتى نهاية البطولة، بعد دخوله الملعب من دون تصريح، ودفعه العديد من لاعبي أطلس المكسيكي، بعد فوز إنتر ميامي، في ملعب تشيس.

بعد مباراة إنتر ميامي مع نادي أطلس، في 30 يوليو الماضي، أقدم الحارس على سلوك غير لائق بدخوله مناطق محظورة، من دون تصريح رسمي، ووفقاً للوائح بطولة كأس الدوري، أوقفت لجنة الانضباط، الشخص المخالف حتى نهاية البطولة، وفرضت غرامة مالية على إنتر ميامي، وفقاً لبيان رسمي.

ورغم أن الاسم لم يذكر بشكل مباشر، فإن العقوبة تستهدف تشيوكو، الذي تدخل في شجار بين اللاعبين بعد هدف الفوز الذي أحرزه ميسي، لكن ماذا حدث بين ميسي وأطلس وحارسه الشخصي؟

بعد فوز إنتر ميامي الصعب على أطلس، احتفل ميسي بهدفه بحماس في وجه ماتياس كوكارو، ما أشعل شجاراً بين لاعبي الفريقين، وسط الفوضى، اقتحم تشيوكو الملعب وسحب ودفع العديد من لاعبي أطلس، كما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانبه، اعتذر ميسي لكوكارو وأهداه قميصه، معترفاً بأن تصرفه غير لائق، وقال لاعب أطلس: «إنه الأفضل على مر العصور، ومعه ألتزم الصمت».

الجدير بالذكر أن تشيوكو عُوقب سابقاً من إنتر ميامي، حيث مُنع من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدوري الأميركي ، على الرغم من استمراره جزءاً من فريق الأمن في النادي، ويواجه فريق ليونيل ميسي منافسه نيكاكسا، في مباراته الثانية بدور المجموعات من كأس الدوري، سعياً للتأهل إلى الدور التالي.