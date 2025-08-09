برشلونة يعفو عن تير شتيجن ويعيده إلى قيادة الفريق

برشلونة (رويترز)

أعاد برشلونة شارة القيادة إلى مارك-أندريه تير شتيجن، بعد أن أعلن أمس الجمعة أن حارس المرمى سمح للنادي بإرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي هذا الإعلان بعد رد تير شتيجن على التلميحات بأنه المسؤول عن عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد، وتأكيد أن الجراحة التي خضع لها في الظهر وفترة التعافي كانتا بموافقة تامة من حامل لقب الدوري الإسباني.

وسببت فترة إعادة تأهيل الحارس الألماني لمدة ثلاثة أشهر صداعاً غير متوقع لبرشلونة، الذي طلب من تير شتيجن التوقيع على تقرير طبي يفيد بغيابه لفترة طويلة الأمد، مما يسمح باستغلال 80 بالمئة من راتبه حتى منتصف الموسم، والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني وبالتالي السماح له بتسجيل لاعبين جدد.

لكن إعلان تير شتيجن (33 عاماً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر فقط، أثار حفيظة إدارة النادي، إذ تتطلب لوائح الدوري الإسباني أن يبتعد اللاعب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل، حتى تُعتبر إصابته طويلة الأمد.

وأدى الخلاف إلى تجريد الحارس من شارة قيادة الفريق يوم الخميس الماضي.

وقال برشلونة في بيان: «يعلن النادي أن اللاعب مارك-أندريه تير شتيجن وقع الإذن اللازم لإرسال التقرير الطبي المتعلق بعمليته الجراحية إلى رابطة الدوري الإسباني».

وأضاف: «انتهت الإجراءات التأديبية وعاد اللاعب لقيادة الفريق الأول بأثر فوري».

وأكد تير شتيجن أن مسؤولي برشلونة كانوا على اطلاع دائم بتطورات علاجه وتعافيه.

وذكر في بيان عبر حسابه على إنستجرام في وقت سابق أمس: «قرار الخضوع للجراحة اتُخذ بعد التشاور مع المتخصصين الطبيين وبموافقة تامة من النادي».

وأضاف: «علاوة على ذلك، أعلنت بوضوح عن الحد الأدنى من الوقت الذي سأحتاجه للتعافي بعد ذلك، والذي أبلغني به أغلب المختصين البارزين وكان ذلك دائما بالتنسيق مع النادي».

وتعاقد برشلونة مع الحارس جوان جارسيا (24 عاماً) من منافسه المحلي إسبانيول الشهر الماضي، وضم ماركوس راشفورد بعقد إعارة من مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، لم يتم تسجيل اللاعبين الاثنين بعد للموسم الجديد للدوري الإسباني الذي ينطلق في 15 أغسطس.

ورغم توقيع تير شتيجن الإذن، لا يزال يتعين على اللجنة الطبية التابعة لرابطة الدوري الإسباني البت في قضيته، إذ يعتمد الوقت المحدد لتعافي حارس المرمى على ما إذا كان برشلونة يستطيع استخدام جزء من راتبه لتسجيل صفقات جديدة.

ويُسلط هذا الجدل الضوء على الصعوبات المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة، في ظل معاناته للتعاقد مع لاعبين جدد لسنوات متتالية.

ولجأ برشلونة في الموسم الماضي إلى المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، للسماح له بإشراك داني أولمو وباو فيكتور حتى نهاية الموسم، بعد أن قالت رابطة الدوري الإسباني إنها لا تملك القدرة على تسجيل اللاعبين بناء على حساباته حينذاك.



