كاكا يهزم رونالدو «الظاهرة» بثلاثية في مونديال الرياضات الإلكترونية

الرياض (د ب أ)

في عالم كرة القدم، حيث تنسج الحكايات الأسطورية فوق المستطيل الأخضر، وتخلد الأسماء في سجلات المجد، يبرز نجمان برازيليان بوصفهما أيقونتين حقيقيتين لا تحتاجان إلى تعريف، وهما الظاهرة رونالدو نازاريو وريكاردو كاكا. ونجح الثنائي في كتابة فصول استثنائية في تاريخ كرة القدم، حيث حققا ألقاب كأس العالم لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا، وحصدا عشرات البطولات والكؤوس مع أندية النخبة حول العالم، بما في ذلك ريال مدريد الإسباني وإيه سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان وبرشلونة الإسباني. وخلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التقى نجما الكرة البرازيلية وجهاً لوجه في مباراة استعراضية ضمن فعاليات أسبوع لعبة (إي أيه سبورتس إف سي)، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وقبل انطلاق المواجهة، أعرب النجمان عن تقديرهما لجهود المملكة وإعجابهما بأجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في الوقت الذي استبدلا فيه أحذية كرة القدم بأجهزة التحكم لخوض مواجهة من ثلاث مباريات، في أمسية برازيلية من الزمن الجميل.

وفي المباراة الاستعراضية لعام 2025، جاء اللقاء الأول بنمط اللعب الكلاسيكي، بينما كان الثاني بنمط الكرة الغامضة والثالث بتحدي البقاء وتمكن كاكا من حسم المباراة الأولى بنتيجة 3 / 2 بهدف في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحقق الفوز مجدداً في المباراة الثانية بنتيجة 11 / 6، ويختتم المواجهة بانتصار ثالث بنتيجة 5 / 2.

وتأتي المباراة الاستعراضية لهذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية في عام 2024، والتي شهدت مواجهة فريدة بين أسطورة كرة القدم العالمية نيمار جونيور ونجم فريق تيم فالكونز، مساعد الدوسري. وتستفيد هذه المواجهة من الشعبية الجارفة لكرة القدم حول العالم لتأسيس إرث استثنائي في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وعن المباراة، قال رونالدو: "كان من الممتع اللعب ضد كاكا، لكن من الواضح أنه كان يتدرب كثيراً واستعد للمباراة بشكل أفضل. يجب أن أعترف بأنني لم أتدرب كثيراً، ولم أكن جاهزاً تماماً، لقد لعب بشكل أفضل بكثير". وأضاف: "كان شعوراً رائعاً أن أرى الدعم من الجمهور، خاصة بوجود عدد كبير من البرازيليين هنا. هذه صالات مذهلة بالفعل، ومن الرائع مشاهدة التطور الكبير في عالم الرياضات الإلكترونية". من جهته، أكد النجم البرازيلي كاكا أن أبرز ما يميز زيارته إلى الرياض هو فرصة التفاعل المباشر مع الجماهير والتواصل مع الأجيال الجديدة. وأوضح أن هذا التواصل يتيح له تعريفهم بمسيرته الكروية الحافلة وشغفه الكبير بكرة القدم، قائلاً: "توفر الرياضات الإلكترونية منصة مثالية للتواصل مع الجيل الجديد. وعندما يرى عشاق الرياضات الإلكترونية لاعبين سابقين مثلنا يشاركون في مباريات إي أيه سبورتس إف سي، فإن ذلك يحفزهم للبحث عنا عبر الإنترنت ومشاهدة أبرز محطات مسيرتنا، ما قد يحولهم إلى مشجعين لنا في المستقبل".