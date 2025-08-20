يوسف نياكاتيه: عيني على لقب الهداف وبني ياس يحتاج الصبر

مصطفى الديب (أبوظبي)

طالب يوسف نياكاتيه، مهاجم بني ياس، جماهير النادي بالوقوف خلف الفريق هذا الموسم، واعداً إياهم بتقديم قصارى الجهد من أجل إسعاد عشاق «السماوي».

وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: «الفريق تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، ويحتاج إلى بعض الوقت من أجل الانسجام وتناغم الخطوط»، متوقعاً أن يتحقق ذلك في ظل تعهد الجميع بالقتال والظهور بمستوى متميز، يعوض الظهور غير المرضي للفريق في الموسم الماضي.

وتطرق نياكاتيه خلال الحوار، إلى العديد من الأمور، سواء فيما يخص تجربته بالدوري الإماراتي خلال موسمين، أو الدوري السعودي، وكذلك أهدافه وطموحاته الشخصية.

وأكد مهاجم بني ياس أنه يهدف هذا الموسم إلى تحقيق المزيد من التطور الذي يخدم مصلحة الفريق، مشيراً إلى أنه سوف يقاتل من أجل المنافسة على لقب هداف الموسم، بعدما حلّ في المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم الماضي.

وقال: «الأمر ليس مستحيلاً، وأنا أعشق التحديات، لكن في المقام الأول تهمني مصلحة الفريق، لاسيما أنني كمهاجم لا يمكنني التألق إلا بتألق زملائي في الملعب، لذلك سوف نسعى جميعاً لظهور بني ياس بشكل جيد هذا الموسم، وأن نقاتل من أجل تحقيق لقب يسعد جماهير النادي».

وشدد يوسف نياكاتيه على أن تجربته خلال الموسمين الماضيين أثبتت أن الدوري الإماراتي صعب للغاية، والمنافسة فيه قوية، سواء على صعيد الأندية أو الألقاب الفردية، مؤكداً أن البعض يتصور أن الدوري هنا من الدوريات السهلة، وأنا أقول له هذا كلام غير صحيح من خلال التجربة العملية.

وفيما يخص شكل المنافسة على الدوري هذا الموسم، قال نياكاتيه: «لا يمكن التوقع بالبطل، لكنّ هناك فرقاً مؤهلة لحصده مثل العين والوصل والوحدة وشباب الأهلي، متوقعاً أن تكون الإثارة هي العنوان الدائم للمسابقة من الانطلاقة حتى الختام».

واعتبر مهاجم بني ياس أن لابا كودجو مهاجم العين هو أفضل لاعب في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «من خلال ما شاهدته، هناك العديد من اللاعبين المميزين مثل سفيان رحيمي وكذلك فابيو ليما، لكن إذا اخترنا لاعباً واحداً ليكون الأفضل، فهو لابا كودجو، الذي يسجل بغزارة في كل موسم، ويتألق بشكل لافت».

كما اعتبر سفيان بوفتيني مدافع الوصل هو المدافع الأصعب والأكثر صلابة وقوة بين مدافعي الدوري.

ووصف نياكاتيه تجربته بالدوري السعودي بالناجحة، قائلاً: «لقد لعبت هناك في ناديي الاتفاق والاتحاد، وكانت تجربة ثرية ومفيدة بالنسبة لي».

وحول رأيه في التجربة السعودية بالتعاقد مع النجوم الكبار، قال: «هي تجربة جيدة، ومن المؤكد أنها عادت بالنفع على الأندية التي ظهرت بشكل قوي، وكذلك على مستوى الدوري السعودي نفسه وحجم مشاهدته عالمياً، لكن في الوقت نفسه أضرت بالمنتخب السعودي، لعدم قدرة اللاعب السعودي على التواجد كأساسي مع ناديه في ظل التعاقد مع نجوم عالميين»، منوهاً إلى أن نتائج المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة تؤكد ذلك، لاسيما في ظل هبوط المستوى لبعض اللاعبين المحليين.

وانتقل نياكاتيه للحديث عن وجوده مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه شرف كبير بالنسبة له أن يكون ضمن صفوف منتخب مالي، رغم وجود لاعبين متميزين في الدوريات الأوربية، مشدداً على أنه سيسعى للقتال من أجل الحضور مجدداً مع المنتخب.



صلاح الأفضل في تاريخ أفريقيا

وصف نياكاتيه محمد صلاح بأنه اللاعب الأفضل في القارة السمراء حالياً وعلى مدار تاريخ القارة، مؤكداً أن اللاعب صنع تاريخاً كبيراً، وسجل أرقاماً من الصعب على أي لاعب تحقيقها مستقبلاً.



رونالدو الحلم

أكد يوسف نياكاتيه أنه دوماً يحلم باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، مؤكداً أنه يعشقه بدرجة كبيرة، وأن حلمه الكبير هو اللعب بجانب «الدون».