«مباراتان واعدتان» في انطلاق «الجولة الثانية» لـ«أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم منافسات «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي بني ياس مع ضيفه كلباء على ملعب «السماوي» في الشامخة، فيما يستضيف الشارقة فريق الجزيرة على استاد «الملك» في «الإمارة الباسمة»، وتستكمل الجولة غداً بمباريات الظفرة مع الوصل، ودبا أمام العين، والوحدة في مواجهة شباب الأهلي، على أن تختتم الأحد بلقائي البطائح وخورفكان، والنصر أمام عجمان.

وتفتتح الجولة بلقاء بني ياس مع كلباء في مواجهة بعنوان «التعويض»، إذ خسر «السماوي» أمام الوصل 0-2 في الجولة الأولى، و«النمور» على ملعبه أمام النصر 0-1، وتشير الإحصاءات إلى تفوق بني ياس في سجل اللقاءات المباشرة مع كلباء بدوري المحترفين، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 4 مرات لـ«النمور» من أصل 26 مباراة.

وتتجه الأنظار إلى قمة اليوم الأول للجولة، حيث يلتقي «الملك» المنتشي بفوزه في الجولة الأولى على دبا 3-1، مع ضيفه «فخر أبوظبي» الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام خورفكان 2-3، أدت إلى إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة، في أول تغيير فني بالموسم، مع إسناد المهمة مؤقتاً إلى الثنائي حمزة سرار ونيل تايلر من الجهاز الفني لفريق تحت 23 عاماً.

ويفتقد الشارقة خدمات نجمه كايو لوكاس بداعي الإصابة، في حين يعوّل الجهاز الفني المؤقت للجزيرة على التحضير الذهني جاهزية لاعبيه، من واقع معرفته المسبقة بالفريق، من خلال عمله مدرباً لـ«الرديف»، ومرافقته للمعسكر الإعدادي في إسبانيا.

ويملك الجزيرة أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام الشارقة، بعدما حقق 16 انتصاراً من أصل 30 مواجهة، مقابل 5 انتصارات لـ«الملك» و9 تعادلات.

وتتواصل المنافسة غداً، بمواجهة قوية بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي على استاد آل نهيان، في حين يشهد اليوم نفسه لقاء الظفرة مع الوصل، ودبا أمام العين، وتختتم الجولة الأحد بمباراتي البطائح مع خورفكان، والنصر أمام عجمان.

يُذكر أن الجولة الثانية تمثل المحطة الأخيرة قبل التوقف الأول لمسابقة الدوري، بالتزامن مع أيام «الفيفا» من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، حيث ينطلق معسكر المنتخب الأول في دبي من 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر، يتخلله خوض «الأبيض» تجربتين أمام سوريا والبحرين، يومي 4 و8 سبتمبر على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

بدوره يبدأ «الأبيض الأولمبي» مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً في الثالث من سبتمبر، فيما تقام مباريات ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يومي 6 و7 سبتمبر.