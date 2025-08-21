الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مباراتان واعدتان» في انطلاق «الجولة الثانية» لـ«أدنوك للمحترفين»

الشارقة والجزيرة في واجهة انطلاق الجولة الثانية (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:07

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شكوك حول مشاركة دومبيا ودوجاي مع خورفكان أمام البطائح
فلاديمير إيفيتش: مباراة دبا لن تكون سهلة وهدفنا الـ3 نقاط

تنطلق مساء اليوم منافسات «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي بني ياس مع ضيفه كلباء على ملعب «السماوي» في الشامخة، فيما يستضيف الشارقة فريق الجزيرة على استاد «الملك» في «الإمارة الباسمة»، وتستكمل الجولة غداً بمباريات الظفرة مع الوصل، ودبا أمام العين، والوحدة في مواجهة شباب الأهلي، على أن تختتم الأحد بلقائي البطائح وخورفكان، والنصر أمام عجمان.
وتفتتح الجولة بلقاء بني ياس مع كلباء في مواجهة بعنوان «التعويض»، إذ خسر «السماوي» أمام الوصل 0-2 في الجولة الأولى، و«النمور» على ملعبه أمام النصر 0-1، وتشير الإحصاءات إلى تفوق بني ياس في سجل اللقاءات المباشرة مع كلباء بدوري المحترفين، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 4 مرات لـ«النمور» من أصل 26 مباراة.
وتتجه الأنظار إلى قمة اليوم الأول للجولة، حيث يلتقي «الملك» المنتشي بفوزه في الجولة الأولى على دبا 3-1، مع ضيفه «فخر أبوظبي» الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام خورفكان 2-3، أدت إلى إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة، في أول تغيير فني بالموسم، مع إسناد المهمة مؤقتاً إلى الثنائي حمزة سرار ونيل تايلر من الجهاز الفني لفريق تحت 23 عاماً. 
ويفتقد الشارقة خدمات نجمه كايو لوكاس بداعي الإصابة، في حين يعوّل الجهاز الفني المؤقت للجزيرة على التحضير الذهني جاهزية لاعبيه، من واقع معرفته المسبقة بالفريق، من خلال عمله مدرباً لـ«الرديف»، ومرافقته للمعسكر الإعدادي في إسبانيا.
ويملك الجزيرة أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام الشارقة، بعدما حقق 16 انتصاراً من أصل 30 مواجهة، مقابل 5 انتصارات لـ«الملك» و9 تعادلات.
وتتواصل المنافسة غداً، بمواجهة قوية بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي على استاد آل نهيان، في حين يشهد اليوم نفسه لقاء الظفرة مع الوصل، ودبا أمام العين، وتختتم الجولة الأحد بمباراتي البطائح مع خورفكان، والنصر أمام عجمان.
يُذكر أن الجولة الثانية تمثل المحطة الأخيرة قبل التوقف الأول لمسابقة الدوري، بالتزامن مع أيام «الفيفا» من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، حيث ينطلق معسكر المنتخب الأول في دبي من 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر، يتخلله خوض «الأبيض» تجربتين أمام سوريا والبحرين، يومي 4 و8 سبتمبر على ملعب زعبيل بنادي الوصل.
 بدوره يبدأ «الأبيض الأولمبي» مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً في الثالث من سبتمبر، فيما تقام مباريات ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يومي 6 و7 سبتمبر.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
الدوري الإماراتي
بني ياس
كلباء
الشارقة
الجزيرة
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©