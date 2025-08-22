محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة



دبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن إجراء عملية مناقصة لتعيين مالك حقوق تجارية جديد لبطولة العالم للراليات، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، ويُسدل الستار على فعالياتها هذا الموسم في السعودية.

جاء ذلك بعد فترة مناقشات مكثّفة أجراها الاتحاد، الهيئة الإدارية العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، مع ريد بُل وشركة KW25، مالكة الحقوق التجارية الحالي لبطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي، واللذين اتخذا قراراً ببدء العملية.

وشهدت بطولة العالم للراليات ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي جمهورها التلفزيوني 1.3 مليار مشاهد، وأكثر من 4 ملايين زائر في موقع الحدث بحلول عام 2024.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «تشهد بطولة العالم للراليات لحظة تاريخية مدهشة، حيث يتابع ملايين المشجعين حول العالم فعاليات البطولة، ويسهم جمهور جديد أصغر سناً في نموها العالمي، والبطولة تتمتع بإمكانيات هائلة، ومن مسؤوليتنا بوصفنا هيئة مشرفة ضمان استمرار نموها وبلوغها آفاقاً جديدة».

وأضاف: «تعتبر هذه العملية خطوة مهمة تصوغ الرؤية طويلة المدى لبطولة العالم للراليات، وكلي ثقة بأننا نتمكن مع الشريك المناسب من الارتقاء بالبطولة إلى مستوى أعلى، والحفاظ على إرثها العريق، وتوسيع نطاق وصولها العالمي إلى أجيال من المشجعين القادمين».

ويقام رالي السعودي، وهو حدث آخر للمرة الأولى في جدة من 26 إلى 29 نوفمبر، وتتمثل أولوية الاتحاد الدولي للسيارات في ضمان أن تكون بطولة العالم للراليات في أفضل وضع لتعزيز هذه الإمكانات، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم السائقون والفرق والمصنعون والمنظمون والمشجعون، مع الحفاظ على إرثها العريق.