السيتي وليفربول ويوفنتوس «كابوس» ريال مدريد في «أبطال أوروبا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لن يكون طريق ريال مدريد نحو الفوز بالكأس المفضلة «دوري أبطال أوروبا» هذا الموسم 2025/2026 سهلاً على الإطلاق، حيث وضعت القرعة التي أجريت في موناكو بفرنسا، بطل أوروبا 14 مرة، في أحد أصعب جداول مراحل الدوري، في ظل النظام الجديد للمسابقة.

ووضعت القرعة العملاق الإسباني في مواجهة عمالقة أوروبيين مثل؛ ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس، إضافة إلى بنفيكا وموناكو ومارسيليا وأولمبياكوس وكيرات ألماتي.

ويلعب «الملكي» على أرضه «سانتياجو برنابيو» مع مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، مارسيليا (فرنسا)، وموناكو (فرنسا)، وخارج أرضه مع ليفربول (إنجلترا)، بنفيكا (البرتغال)، أولمبياكوس (اليونان)، وكيرات ألماتي (كازاخستان).

ومع وجود أربعة أبطال سابقين لأوروبا في القائمة والرحلات الطويلة عبر القارة، سيتم اختبار فريق ريال مدريد بشكل غير مسبوق، مع منافسين تاريخيين، وسفر لا ينتهي، وضغوط كبيرة للدفاع عن لقبهم كملوك أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد ليس فقط لقائمة قوية من المنافسين، بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس، ولكن أيضاً لواحدة من أكثر الرحلات الخارجية صعوبة في تاريخ البطولة الحديث، وهي مواجهة ضد كايرات ألماتي في كازاخستان، وهو النادي الذي يقع ملعبه على بعد 300 كيلومتر فقط من الحدود الصينية.

وتتضمن المرحلة الجديدة من الدوري 8 مباريات بين 16 سبتمبر 2025 و28 يناير 2026.

وتنطلق جميع مباريات الجولة الأخيرة في وقت واحد لضمان نزاهة المباريات وإثارة الحماس حتى النهاية، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب مباشرة إلى دور الستة عشر، في حين ستدخل الأندية التي تحتل المركز بين التاسع والرابع والعشرين جولة فاصلة لتأمين أماكن خروج المغلوب المتبقية.