السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السيتي وليفربول ويوفنتوس «كابوس» ريال مدريد في «أبطال أوروبا»!

السيتي وليفربول ويوفنتوس «كابوس» ريال مدريد في «أبطال أوروبا»!
29 أغسطس 2025 11:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر
«السابقة التاريخية» تثير قلق جماهير ريال مدريد!


لن يكون طريق ريال مدريد نحو الفوز بالكأس المفضلة «دوري أبطال أوروبا» هذا الموسم 2025/2026 سهلاً على الإطلاق، حيث وضعت القرعة التي أجريت في موناكو بفرنسا، بطل أوروبا 14 مرة، في أحد أصعب جداول مراحل الدوري، في ظل النظام الجديد للمسابقة.
ووضعت القرعة العملاق الإسباني في مواجهة عمالقة أوروبيين مثل؛ ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس، إضافة إلى بنفيكا وموناكو ومارسيليا وأولمبياكوس وكيرات ألماتي.
ويلعب «الملكي» على أرضه «سانتياجو برنابيو» مع مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، مارسيليا (فرنسا)، وموناكو (فرنسا)، وخارج أرضه مع ليفربول (إنجلترا)، بنفيكا (البرتغال)، أولمبياكوس (اليونان)، وكيرات ألماتي (كازاخستان).
ومع وجود أربعة أبطال سابقين لأوروبا في القائمة والرحلات الطويلة عبر القارة، سيتم اختبار فريق ريال مدريد بشكل غير مسبوق، مع منافسين تاريخيين، وسفر لا ينتهي، وضغوط كبيرة للدفاع عن لقبهم كملوك أوروبا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد ليس فقط لقائمة قوية من المنافسين، بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس، ولكن أيضاً لواحدة من أكثر الرحلات الخارجية صعوبة في تاريخ البطولة الحديث، وهي مواجهة ضد كايرات ألماتي في كازاخستان، وهو النادي الذي يقع ملعبه على بعد 300 كيلومتر فقط من الحدود الصينية.
وتتضمن المرحلة الجديدة من الدوري 8 مباريات بين 16 سبتمبر 2025 و28 يناير 2026.
وتنطلق جميع مباريات الجولة الأخيرة في وقت واحد لضمان نزاهة المباريات وإثارة الحماس حتى النهاية، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب مباشرة إلى دور الستة عشر، في حين ستدخل الأندية التي تحتل المركز بين التاسع والرابع والعشرين جولة فاصلة لتأمين أماكن خروج المغلوب المتبقية.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
مانشستر
ليفربول
يوفنتوس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©