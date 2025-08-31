ريال مدريد ينتصر في «معركة الفار»!

مدريد (رويترز)



قلب ريال مدريد تأخره بهدف، ليفوز 2-1 على ضيفه مايوركا، رغم إلغاء ثلاثة أهداف سجلها صاحب الأرض، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليحقق انتصاره الثالث توالياً في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

لكن المباراة التي كانت تبدو سهلة نظرياً أثارت توتر جماهير ريال الذي كاد أن يتلقى هدفاً ثانياً، لولا تألق المدافع ألفارو كاريراس الذي أبعد الكرة من على خط المرمى لضمان النقاط الثلاث.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً سجله كيليان مبابي بداعي تسلله، عندما انقض على تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة السابعة.

وتقدم مايوركا بهدف مفاجئ بعد 11 دقيقة، عندما شق المهاجم فيدات موريكي طريقه إلى منتصف منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية، ليحول الكرة إلى الشباك بظهره وكتفه.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 37، بعد ركلة ركنية نفذها لاعبوه ببراعة، وانتهت بتمريرة عرضية لعبها دين هويسن إلى أردا جولر (20 عاماً) ليسجل الهدف بضربة رأس من مسافة قريبة.

وبعد دقيقة واحدة فقط، منح فينيسيوس جونيور فريقه التقدم، حيث انطلق للأمام، قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة في الزاوية البعيدة.

وبعد أن فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم، لعب مايوركا مباراة ذكية، وحاول أن يباغت ريال مدريد عبر الهجمات المرتدة، لكن الفريق المضيف كان يتمتع بجودة هجومية عالية، وألغى الحم هدفاً آخر سجله مبابي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، تجرع جولر خيبة الأمل، بعد إلغاء هدفه بعدما تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد، أنه لمس الكرة بيده في بناء الهجمة، وتألق كاريراس بإبعاد الكرة بشكل رائع من على خط المرمى، ليمنع مايوركا من تسجيل هدف التعادل.

وقال كاريراس الذي انضم إلى ريال مدريد قادماً من بنفيكا في يوليو الماضي: «تعهدت منذ اليوم الأول الذي وقعت فيه هنا، سأبذل قصارى جهدي لمصلحة الفريق، بدأت ليالي الأحلام تتحقق، أنا سعيد للغاية هنا، والأهم هو النقاط الثلاث».

وقال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد إنه سيدخل فترة التوقف الدولي راضياً عن أداء فريقه.

وأبلغ الصحفيين: «النتائج مهمة، وهي تعكس المسار الذي نرغب فيه، تتمثل المهمة الآن في أن نتأكد من أننا جميعاً نعتقد أنه المسار الصحيح، والآن المرحلة التالية، بعد التوقف، نبدأ بدوري الأبطال، وعلينا أن نعمل على تحسين الأمور، ولكن هذا أمر طبيعي، أنا سعيد».