بصق في وجه منافسه.. أزمات سواريز عرض مستمر

بصق في وجه منافسه.. أزمات سواريز عرض مستمر
1 سبتمبر 2025 10:56

علي معالي (أبوظبي)

واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، افتعال الأزمات مجدداً، حيث لجأ إلى تصرف غريب ومستفز بعد خسارة إنتر ميامي 0-3 أمام سياتل ساوندرز في نهائي بطولة كأس الدوريات 2025، حيث بصق سواريز على المدرب المنافس، وبعد انطلاق صافرة النهاية في ملعب لومن، لم يحتفل لاعبو سياتل ساوندرز بالبطولة، ولكنهم انغمسوا في مشاجرة مع زملائهم بفريق إنتر ميامي، بسبب ما فعله سواريز المعروف بكثرة أرماته.
وسائل التواصل حول العالم انشغلت بلقطة «بصق» سواريز على المدرب، ووصفت السلوك بالغريب كما تعرض اللاعب لهجوم شرس خصوصاً وأنه يواصل على مدار تاريخه، سواء عندما كان مع برشلونة أو بالدوري الأميركي مع إنتر ميامي، الأفعال المشينة.
وجاءت ردة فعل لويس سواريز غريبة وشرسة في الوقت نفسه، بنقاشه الحاد مع أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المضيف، على الرغم من تدخل زملائه في الفريق لاحتوائه، لكنه لم يرضخ لهم بسهولة.

ومع هذا الإجراء والتصرف غير الأخلاقي من سواريز بات اللاعب مهدداً بخطر تلقي عقوبة ثقيلة.

إنتر ميامي
لويس سواريز
