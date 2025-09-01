مفارقة بداية الموسم.. «الكبار» في مراكز غريبة!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا تزال بطولات الدوري حول العالم في بدايتها، لكن «الانطلاقة» حملت مفارقة واضحة، جمعت كثيراً من «الكبار»، لعل أبرزها جاء في الدوري المصري، الذي شهد «تقهقر» الأهلي إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب، بعدما جمع 5 نقاط فقط من 4 مباريات، بفوز وحيد وتعادلين، ثم هزيمة أخيرة «موجعة» على يد بيراميدز، أطاحت جهازه التدريبي مُبكراً، والغريب أن «حامل اللقب» في البطولة المصرية، سجّل 6 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، في وضع «غريب» لم يعرفه الأهلي في كثير من السنوات الماضية.

في «الليجا»، كان أتلتيكو مدريد على موعد مع بداية «كارثية»، بتعادله مرتين وخسارة مباراة ثالثة، ليسقط قرب القاع، برصيد نقطتين، محتلاً المركز الـ16، بفارق نقطة وحيدة عن «مُثلث الهبوط»، وإذا كان «الروخي بلانكوس» عُرف في عهد سيميوني بصلابة دفاعه، فإن الفارق التهديفي الحالي له «-1»، يؤكد الحالة التي يعيشها الفريق في بداية الموسم، بتسجيله 3 أهداف واستقباله 4!

وإذا كان تمسّك إدارة «الأتليتي» بمدربها الأرجنتيني طوال تلك السنوات يبدو غريباً، فإن إقالة إريك تن هاج من تدريب ليفركوزن لن تكون مفاجأة على الإطلاق، لأن البطل الألماني الذي زاحم مؤخراً «العملاق» بايرن ميونيخ، بدأ موسمه في «البوندسليجا» بصورة سيئة، ألقت به في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد جولتي الافتتاح، حيث سار على نفس النهج، بتسجيل 4 أهداف واهتزاز شباكه 5 مرات.

بداية الموسم الحالي من «البريميرليج» حملت الكثير من الأوضاع غير المتوقعة، إذ تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الـ13، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، وهو بطل أبطال إنجلترا في السنوات الماضية، بجانب «انهيار» غريب لأستون فيلا، دفعه نحو المركز الـ19، ضمن دائرة الهبوط، برصيد نقطة وحيدة، كما يُمكن تصنيف وجود نيوكاسل يونايتد في المرتبة الـ17 ضمن غرائب بداية الدوري، برصيد نقطتين، بعدما كان «الثُنائي» ضمن «الصفوة» في الموسم الماضي، بحضور قوي بين فرق القمة، والمنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وانطلق «الكالشيو» أيضاً بنتائج غير متوقعة، إذ يحتل إنتر ميلان المركز السادس بعد جولتين، بفوز وهزيمة، وهو ما حصده «جاره» ميلان أيضاً، لكنه أتى في المركز الثامن، لكن التراجع المخيف كان من نصيب أتالانتا وفيورنتينا، اللذين تراجعا إلى المركزين، الـ11 والـ12 على الترتيب، بنفس رصيد النقاط، 2، وهو وضع غريب لفريقين احتلا المركزين الثالث والسادس في الموسم الماضي، على الترتيب نفسه، ويخوض كلاهما المنافسات الأوروبية في الموسم الحالي.

ويُمثّل مارسيليا حالة مُشابهة في الدوري الفرنسي، إذ جمع 3 نقاط من 3 مباريات في بداية «ليج ون»، وضعته في المركز العاشر بالجدول، وقد يبدو الأمر منطقياً في ظل الأزمة الانضباطية التي عانى منها الفريق مؤخراً، وكذلك ابتعاده عن منصات التتويج والإنجازات منذ سنوات طويلة، إلا أن فريقاً يخوض بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في إنهاء الموسم السابق «وصيفاً» لبطل الدوري، سيكون ترتيبه الحالي غريباً بالتأكيد.