مقاعد أوروبا والمنتخبات المتأهلة إلى «مونديال 2026»

معتز الشامي (أبوظبي)



بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026، مع بقاء أقل من 300 يوم على انطلاق البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يتزايد الحماس قبل المباراة الافتتاحية في 11 يونيو على ملعب أزتيكا التاريخي، في مدينة مكسيكو.

وتتكون هذه النسخة من 48 منتخباً، وأكثر من 100 مباراة، ونظام محسن يزيد من فرص التأهل لكل اتحاد قاري، فكم عدد البطاقات المباشرة التي سيحصل عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ وكيف ستتم عملية التأهل؟

تضم البطولة 12 مجموعة، تضم كل منها 4 فرق، يتأهل أول فريقين في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32، ومن ثم، ستحدد الأدوار الإقصائية مباشرة المسار إلى النهائي المقرر في 19 يوليو، بإجمالي 104 مباريات، ستكون أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ.

وشهد توزيع المقاعد تغييراً ملحوظاً، حيث يتكون كالتالي؛ آسيا (8)، أفريقيا (9)، الكونكاكاف (6)، أميركا الجنوبية (6)، أوقيانوسيا (1)، وأوروبا (16 مقعداً مباشراً)، ومقعدان (للملحق العالمي)، هذا يجعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد القاري الأكثر تمثيلاً في النظام الجديد.

وانطلقت التصفيات الأوروبية في مارس 2025 بتقسيم 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 فرق، يضمن متصدرو المجموعات التأهل المباشر إلى كأس العالم، وتنتهي هذه العملية في نوفمبر 2025، حيث سيتم تحديد أول 12 منتخباً من القارة.

وسيتم تحديد المقاعد الأربعة المتبقية في مارس 2026 عبر ملحق التصفيات، حيث يشارك 16 فريقاً؛ جميع المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في المجموعات، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تصنيفاً في دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل مباشرة، وتقسّم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات للمباريات الفاصلة، يضم كل منها 4 فرق، حيث يشهد كل مسار مباراتي نصف نهائي من مباراة واحدة، ثم نهائي من مباراة واحدة أيضاً، ويتأهل الفائزون الأربعة إلى كأس العالم.

وتبدو المباريات الدولية في سبتمبر حاسمة بالفعل، مع مواجهات قوية مثل بلغاريا ضد إسبانيا، وهولندا ضد بولندا، وسلوفاكيا ضد ألمانيا، وأوكرانيا ضد فرنسا، وإيطاليا ضد إستونيا، والمجر ضد البرتغال، وغيرها. قد تبدأ هذه المباريات بتحديد مصير أكبر الفرق الأوروبية.

وحتى الآن، حجزت 13 دولة مقاعدها. انضمت المكسيك والولايات المتحدة وكندا، الدولة المضيفة، إلى منتخبات؛ الأرجنتين والبرازيل واليابان، ومن آسيا، تأهلت منتخبات؛ كوريا الجنوبية، وإيران، والأردن، وأوزبكستان، وأستراليا بالفعل، وحسمت نيوزيلندا التأهل عن قارة أوقيانوسيا، والإكوادور عن أميركا الجنوبية.